Alec Baldwin spregovoril prvič po tragediji: Bila je moja prijateljica

Vidno izčrpani igralec je v spremstvu žene na novinarska vprašanja odgovarjal kar ob prometni cesti v Vermontu. Tako je prekinil svoj molk po tragediji na snemanju filma Rust, kjer je umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins. Med drugim je priznal, da si prizadeva za ukinitev strelnega orožja na hollywoodskih filmskih setih.

Alec Baldwin je z novinarjem ob cesti v družbi žene Hilarie Baldwin spregovoril o svojem počutju in tako prekinil molk, v katerega se je zavil po tragediji na snemanju filma Rust. Zaradi strelov iz rekvizitne pištole je umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins.

icon-expand Alec Baldwin med pogovorom z novinarjem. FOTO: Youtube

''Na filmskih prizoriščih se občasno zgodijo naključne nesreče, vendar nič, kar je podobno temu,'' je dejal vidno izmučen igralec, ki je reporterju novinarske agencije BackGrid pojasnil kar ob cesti v Vermontu, medtem ko so za njim dirjali avtomobili. ''To je stvar, ki se zgodi v razmerju enkrat na bilijon, dogodek, do katerega pride v razmerju enkrat na bilijon,'' je še dodal o verjetnosti incidenta.

To je bil njegov prvi javni komentar dogajanja, odkar je Hutchinsova umrla na snemanju filma Rust. Na setu, postavljenem v Novi Mehiki, je bil ranjen tudi režiser projekta Joel Souza, vse zaradi podatka, ki ga je Baldwin prejel, preden je zaigral v prizoru s pištolo. Za to so mu namreč dejali, da je varna.

icon-expand Igralec z ženo Hilario. FOTO: Youtube

Med pogovorom ob prometni cesti je utrujeni igralec povedal tudi nekaj o prijateljstvu s pokojno filmsko ustvarjalko: "Ženska je umrla. Bila je moja prijateljica, bila je prijateljica. Ko sem prispel v Santa Fe, sem jo pred pričetkom snemanja povabil na večerjo." Filmske ustvarjalce, ki so sodelovali pri nastajanju vesterna Rust je opisal kot zelo, zelo dobro naoljeno ekipo, ki je skupaj sodelovala, preden je prišlo do grozljivega dogodka.

icon-expand Alec je na vprašanja odgovarjal kar ob prometni cesti, žena je dogajanje snemala s telefonom. FOTO: Youtube

Igralec je v izjavi dodal še, da pozdravlja javno razpravo o odstranitvi strelnega orožja iz hollywoodskih produkcij: "Nenehna prizadevanja za omejitev uporabe strelnega orožja na snemanjih so nekaj, kar me zelo zanima." Na koncu je dodal še, da je v nenehnem stiku s soprogom Hutchinsove, pokojna direktorica fotografije je imela z Matthewom 9-letnega sina: "Zelo smo zaskrbljeni za njeno družino," in zaključil, da po navodilih policije iz Santa Feja o primeru ne sme govoriti.