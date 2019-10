Alec Baldwin v New Yorku žrtev prevare

61-letni igralec Alec Baldwin je bil žrtev prevare prodajalca vozovnic za vožnjo s čolnom do Kipa svobode. Zvezdnik je želel svojo družino presenetiti z izletom, ki pa so predčasno končali, saj je hitro sprevidel, da so ga potegnili za nos.

Ameriški igralec Alec Baldwin je bil kljub poznavanju tovrstnih prevar žrtev prodajalca vozovnic za vožnjo s čolnom do Kipa svobode. Igralec je kupil vozovnice za vso družino in šele nato sprevidel, da so ga potegnili za nos. Svojo napačno presojo je objavil tudi na Instagramu, kjer je zapisal, da je kupil karte za ogled Kipa svobode s čolnom, vendar nikjer ni pisalo, da jih avtobus najprej odpelje do New Jerseyja. Ko so njegovo družino pospremili do avtobusa, ki bi jih popeljal do New Jerseyja, je takoj prekinil njihov izlet, saj je sprevidel, da gre za prevaro.

"Torej, odpeljali smo se do pristanišča. Jaz in Hilaria Baldwin, oba Newyorčana. Otroci v vrsti. Kupimo vozovnice za ogled Kipa svobode s čolnom. Pospremil nas je avtobus, a do New Jerseyja! Ne hecam se. Plačali smo. Nato smo prebrali karte. Nikjer ni omenjen New Jersey. To je prevara. Peljite se raje s trajektom. To je najboljša vožnja v New Yorku," je ob fotografiji vstopnice zapisal igralec na svojem Instagramu.

Alec Baldwin je bil žrtev prevare. FOTO: Profimedia