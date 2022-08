Alec Baldwin v novem intervjuju: Zadnji meseci so mi ukradli leta življenja

Alec Baldwin je preživel res težko leto. Po nesrečnem streljanju na snemanju filma Rust, v katerem je bila smrtno ponesrečena direktorica fotografije Halyna Hutchins, rekvizitno pištolo pa naj bi sprožil Baldwin, se je nanj vsul plaz obtožb, s katerimi se igralec spopada zadnjih 10 mesecev. 64-letni igralec je v novem intervjuju razkril, da je tudi sam najel zasebnega preiskovalca, ki raziskuje dogajanje tistega nesrečnega dne, in dodal, da ne verjame, da ga bodo doletele kazenske obtožbe.

Alec Baldwin ne verjame, da bo kazensko odgovarjal za smrt direktorice fotografije Halyne Hutchins, ki je bila oktobra 2021 tragično ustreljena na prizorišču snemanja filma Rust, rekvizitno pištolo pa naj bi sprožil prav 64-letni igralec. Kot je ta razkril v zadnjem intervjuju za CNN, je tudi sam najel zasebnega preiskovalca, ki raziskuje dogajanje, kljub vsemu pa je bilo preteklih 10 mesecev za Baldwina in njegovo družino zelo težkih.

icon-expand Alec Baldwin FOTO: Instagram

"Najel sem zasebnega preiskovalca," je povedal Baldwin in dodal, da je preteklih 10 mesecev ukradlo več let njegovega življenja, saj so bili tako psihično težki. Igralec je 21. oktobra 2021 na prizorišču snemanja filma Rust vadil prizor streljanja, ko se je nenadoma rekvizitna pištola sprožila, metek pa je ubil Halyno Hutchins in poškodoval režiserja. Kot piše v poročilu, ki ga je pred tednom izdal forenzični laboratorij FBI, se pištola ni sprožila sama, temveč je nekdo pritisnil na petelina, čeprav Baldwin trdi, da sam tega ni storil. Kot še piše v poročilu, so na prizorišču snemanja preiskovalci našli 150 nabojev, ki niso bili slepi, kot je trdila orožarka, ki je bila zadolžena za orožje na snemanju. Baldwin, ki je bil naveden tudi kot producent filma in je skozi preiskavo ves čas ponavljal, da ni pritisnil na petelina, je v intervjuju za CNN dejal, da sta za Halynino smrt odgovorna dva človeka, in sicer asistent režije David Halls, ki mu je podal pištolo in potrdil, da so v njej slepi naboji, in orožarka Hannah Gutierrez Reed, ki je bila odgovorna za orožje na prizorišču snemanja.

"Zakaj ni Gutierrezova preverila streliva? Zakaj jo je Halls poslušal? Zakaj mi je dal pištolo in ni preveril nabojev? Zakaj je ekipi dejal, da so v njej slepi naboji?" se je spraševal Alec, ki glede na najdbe preiskovalca, ki ga je najel, misli, da ne bo nihče kazensko odgovarjal za dogajanje tistega oktobrskega dne. Tožilstvo urada v Santa Feju še ni razkrilo, v katero smer se nagiba njihova preiskava. "Prepričan sem, da nobeden od njiju ne bi smel nikoli več delati na prizorišču snemanja, in verjamem, da bodo preiskovalci odločili, da je bila vse skupaj nesreča. To je tragedija," je še povedal igralec, ki noče obsojati orožarke: "Morda se oglaša katoliški del mene, saj vedno pravim, da nočem nikogar videti trpeti. Nočem tukaj sedeti in govoriti, naj jo nekdo obsodi." Odvetniki orožarke in asistenta režije sicer trdijo, da želi Baldwin prevaliti krivdo na njihovi stranki in tako rešiti sebe.

"Včeraj so me znova odpustili. Bil sem pripravljen, da skočim na letalo in se odpravim na prizorišče snemanja novega filma. S temi ljudmi sem se dogovarjal več mesecev, potem pa so me poklicali, da zaradi vsega tega nočejo sodelovati z menoj," je bil odkrit Baldwin, ki je razkril, da je v manj kot letu dni zaradi tragedije izgubil pet sodelovanj. Baldwin je bil v preteklih mesecih deležen tako obsodb kot tolažbe od številnih ljudi, oglasil pa se je tudi nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki verjame, da je igralec direktorico fotografije ustrelil nalašč. Baldwin je dejal, da se prav zaradi takih obtožb boji za svoje življenje: "Ljudje, ki ne poznajo vseh dejstev, me napadajo. In teh je ogromno." Ob tem se je zahvalil svoji ženi Hilarii, ki je trenutno noseča in pričakuje njunega sedmega otroka, da mu je ves čas stala ob strani: "Če ne bi bilo moje žene, ne vem, kje bi bil v tem trenutku. Če ne bi bilo nje, bi najverjetneje pustil vse skupaj, se upokojil in izginil. Prodal bi vse, kar imam, si kupil hišo sredi ničesar in počel nekaj drugega. Mogoče prodajal nepremičnine."