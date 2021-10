Alec Baldwin v objemu vdovca pokojne direktorice fotografije

Po tragični nesreči, v kateri je igralec Alec Baldwin po nesreči ubil direktorico fotografije Halyne Hutchins in ranil režiserja Joela Souzo , so fotografi ujeli užaloščenega igralca v družbi vdovca Matthewa Hutchinsa in njegovega 9-letnega sina.

Matthew je namreč s sinom takoj po tragediji odšel v Novo Mehiko, kjer se je s filmsko ekipo udeležil zasebne komemoracije. Tam se je prvič srečal z tudi Baldwinom, s katerim sta kasneje ohranila stike. Vidno užaloščen igralec je družino pokojnice po koncu srečanja pospremil iz hotela v Novi Mehiki in med slovesom oba tesno objel, ganljive trenutke pa so ujeli fotografi.

Za pokojnico so domačini in člani lokalne filmske skupnosti v tem času organizirali tudi spominsko slovesnost v Albuquerqueju. Številni žalujoči so na prizorišče prinesli rože in sveče, opaziti pa je bilo tudi nekaj plakatov, s katerimi so želeli opozoriti, da si je pokojna Halyna zaslužila varno delovno okolje in da je treba poskrbeti za boljšo varnost na snemanjih.