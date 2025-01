Alec Baldwin v primeru filma Rust v povračilno tožbo

Tožba trdi tudi, da so "na vsakem koraku iskali grešnega kozla" , da bi "zlonamerno sprožili ali pospešili" sojenje in obsodbo ameriškega igralca, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Trdi tudi, da so bili tožilci, vključno s posebno tožilko Kari Morrissey in okrožno tožilko Santa Feja Mary Carmack Altwies, "zaslepljeni s svojo željo, da bi Baldwina obsodili iz napačnih razlogov".

Sojenje proti igralcu za nenamerni uboj so junija lani razveljavili na podlagi napačnega ravnanja policije in tožilstva, ki je proti obrambi zadrževalo dokaze o strelivu. Igralcu je sicer v primeru obsodbe grozilo do 18 mesecev zapora.

Njegova odvetnika Luke Nikas in Alex Spiro sta po vložitvi tožbe za PA izjavila, da naj bi bil kazenski pregon namenjen iskanju resnice in pravice, ne pa "zasledovanju osebnih ali političnih koristi ali nadlegovanju nedolžnih". Kari Morrissey in drugi tožniki so po njunih besedah vedno znova kršili to osnovno načelo in poteptali Baldwinove pravice. "To tožbo vlagamo, da bi tožniki odgovarjali za svoje neprimerno ravnanje in da bi jim preprečili, da bi to storili komu drugemu," sta dodala.