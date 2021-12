Alec Baldwin v prvem intervjuju po streljanju trdi, da ni sprožil pištole

Alec Baldwin je nastopil v prvem intervjuju po nesreči, ki se je zgodila oktobra med snemanjem filma Rust, kjer je zvezdnik do smrti ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins in poškodoval režiserja Jouela Souzo. Intervju bo predvajan na ameriški televiziji ABC News, v napovedniku pa Alec trdi, da ni pritisnil na petelina.

Alec Baldwin bo v 80-minutnem intervjuju z voditeljem Georgem Stephanopoulosom spregovoril o nesrečnem dogajanju med snemanjem filma Rust, kjer je umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins, med streljanjem pa je bil poškodovan tudi režiser Jouel Souza. V napovedniku intervjuja Baldwin trdi, da ni sprožil pištole, temveč se je ta sprožila sama. Za zdaj pa ostaja neznanka, kako so v rekvizitno pištolo zašli pravi naboji.

"Nikoli ne bi namerno nameril pištole v človeka in pritisnil na sprožilec. Nikoli," je dejal novinarju in voditelju Stephanopoulousu. Intervju je bil posnet v torek, na sporedu pa bo nocoj na ameriških televizijah. Voditelj je njun pogovor opisal kot grob in intenziven, o 63-letnem igralcu pa je dejal, da je obupan, vendar prijazen in odkrit. "V zadnjih 20 letih sem naredil na tisoče intervjujev, ta je najbolj intenziven od vseh," je povedal novinar.

To bo prvi intervju, ki ga je zvezdnik dal po nesrečnem dogodku. Baldwin je sicer oktobra spregovoril za TMZ, a je govor usmeril predvsem na paparace, ki so njega in njegovo družino povsod zasledovali. Takrat je nesrečo opisal kot dogodek, za katerega je možnost, da se zgodi, ena proti bilijon na epizodo. Dodal je, da se take nesreče na snemanjih filmov zelo redko dogajajo.

Halyna je bila ubita, ko je Baldwin vadil prizor streljanja v cerkvici, verjel pa je, da v rokah drži rekvizitno pištolo s slepimi naboji. Pištola naj bi se sprožila, ko jo je vzel iz zaščitne torbe. Direktorico fotografije so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, a je bilo zanjo prepozno. Poškodovan je bil tudi 48-letni režiser.

Igralcu je pištolo podal asistent režije David Halls, ki je bil prav tako prepričan, da mu podaja orožje s slepimi naboji. Orožarka na snemanju filma je bila 24-letna Hannah Gutierrez-Reed. Eno izmed vprašanj Baldwinu med intervjujem je bilo tudi, kako so se v rekvizitni pištoli znašli pravi naboji, igralec pa je odgovoril: "Ne vem. Nekdo jih je vstavil v pištolo. Naboje, ki naj jih niti ne bi bilo na prizorišču snemanja."