Alec Baldwin vložil tožbo, v kateri filmsko ekipo obtožuje malomarnosti

Igralec Alec Baldwin se je odločil, da se bo s tožbo lotil štirih članov ekipe, in sicer orožarke Hannah Gutierrez-Reed , pomočnika režiserja Dava Hallsa , specialistke za rekvizitne pištole Sarah Zachry in skrbnika nabojev Setha Kenneyja , ki naj bi po igralčevem mnenju svojo nalogo slabo izvedli in niso poskrbeli za primerno varnost na prizorišču snemanja filma.

"Ta tragedija se je zgodila, ker je nekdo pa prizorišče snemanja prinesel prave naboje in jih vstavil v rekvizitno pištolo," je v obtožnici zpisal Baldwinov odvetnik Luke Nikas. "Orožarka ni preverila pištole in nabojev, Halls prav tako ni dodatno pregledal pištole, a je kljub temu razglasil, da je varna za uporabo in jo podal Baldwinu. Zachryjeva ni sporočila, da se orožarka izven prizorišča snemanja obnaša nepremišljeno in je zato predstavljala nevarnost za vse, ki so bili v njeni bližini," je še dodal odvetnik.

Kot je pojasnil, si želi Baldwin oprati ime in obtožence na ta način prisiliti, da odgovarjajo za svoje neprimerno vedenje. Kot poroča New York Times, igralčeva tožba obtožuje tudi Kenneyja, ki je bil odgovoren za dobavo orožja za film, da ni pravilno skladiščil nabojev za orožje. Baldwinov odvetnik je v tožbi navedel tudi izsledke FBI-jevega poročila, da Zacharyjeva Gutierrez-Reedova nista spremljali, koliko pravih nabojev je bilo prinesenih na prizorišče snemanja.

Nesreča se je zgodila, ko je Baldwin vadil prizor streljanja, kot je trdil med preiskavo, pa se je rekvizitna pištola sprožila sama, kot se je izkazalo pozneje, pa so bili njej namesto slepih nabojev, pravi. Ena izmed krogel je Hutchinsovo zadela v prsni koš, poškodovan pa je bil tudi režiser Joel Souza.