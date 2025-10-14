Svetli način
Tuja scena

Alec Baldwin z ženinim avtomobilom v drevo, za nesrečo okrivil smetarje

Hamptons, 14. 10. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 38 minutami

Igralec Alec Baldwin je za trčenje ženinega avtomobila v drevo okrivil smetarje, ki naj bi mu s svojim vozilom izsilili prednost. Zvezdnik je v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju, dejal, da je bil z njim v avtomobilu tudi njegov brat Stephen, nihče od njiju pa ni utrpel poškodb, je še dodal.

Alec Baldwin je svojim oboževalcem zagotovil, da se po nesreči v Hamptonsu počuti dobro. Kot je povedal v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju, se je med vožnjo z ženinim avtomobilom skušal izogniti smetarskemu tovornjaku, ki mu je izsilil prednost, zaradi tega pa trčil v drevo. Z njim v vozilu je bil tudi njegov brat Stephen, nihče pa ni bil huje poškodovan.

"Obiskal me je brat Stephen, skupaj pa sva konec tedna obiskala filmski festival," je povedal v videu in omenil Mednarodni filmski festival v Hamptonsu, ki je potekal minule dni. "Udeležen sem bil v prometni nesreči, v kateri mi je prednost izsililo tovorno vozilo smetarjev, ki je bilo v velikosti ogromnega kita. To je bil največji smetarski avtomobil, kar sem jih kdaj videl. Ko sem se mu izogibal, sem se zaletel v drevo in uničil ženin avto," je povedal 67-letnik in se opravičil ženi za nastalo škodo.

"Uničil sem ženin avtomobil in žal mi je za to, a nič zato, saj sva oba z bratom v redu," je povedal in dodal, da se zdaj vrača domov v Los Angeles, ob tem pa izpovedal ljubezen do 41-letne Hilarie: "Še vedno sem zelo ponosen na svojo ženo. Hilaria, rad te imam bolj kot vse na svetu in sem zelo ponosen nate."

Na fotografijah, ki so zaokrožile na družbenih omrežjih, je videti Aleca, ki se pogovarja s policisti, na kraju nesreče pa je tudi velik smetarski tovornjak modre barve. Na avtomobilu zvezdnikove žene je videti veliko škodo na sprednjem delu, kjer je vozilo trčilo v drevo.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kvintus
14. 10. 2025 13.38
Pa ta je munjen tristo na uro. Med snemanjem pospravi človeka in nič kriv, se zaleti v drevo-spet on nič kriv ... Neumnost da mu ni para!
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
14. 10. 2025 13.29
Če imajo paparaci seznam zvezdnikov, ki jih najraje nadlegujejo, je Alec zagotovo na samem vrhu, na prvem mestu.
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
14. 10. 2025 13.23
+0
nikoli nič kriv..kot janša...čeprav je vedno...streljal je on...sedaj vozil on...vedno so krivi drugi...naslednjič bo kriv črni muc, ki je prečkal cesto izven prehoda za pešce in je rep nosil preveč pokonci, kot štango ...
ODGOVORI
1 1
St. Gallen
14. 10. 2025 13.39
Tako je, ce imas 80 let podlage....
ODGOVORI
0 0
