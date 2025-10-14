Alec Baldwin z ženinim avtomobilom v drevo, za nesrečo okrivil smetarje

Alec Baldwin je svojim oboževalcem zagotovil, da se po nesreči v Hamptonsu počuti dobro. Kot je povedal v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju, se je med vožnjo z ženinim avtomobilom skušal izogniti smetarskemu tovornjaku, ki mu je izsilil prednost, zaradi tega pa trčil v drevo. Z njim v vozilu je bil tudi njegov brat Stephen , nihče pa ni bil huje poškodovan.

"Obiskal me je brat Stephen, skupaj pa sva konec tedna obiskala filmski festival," je povedal v videu in omenil Mednarodni filmski festival v Hamptonsu, ki je potekal minule dni. "Udeležen sem bil v prometni nesreči, v kateri mi je prednost izsililo tovorno vozilo smetarjev, ki je bilo v velikosti ogromnega kita. To je bil največji smetarski avtomobil, kar sem jih kdaj videl. Ko sem se mu izogibal, sem se zaletel v drevo in uničil ženin avto," je povedal 67-letnik in se opravičil ženi za nastalo škodo.

"Uničil sem ženin avtomobil in žal mi je za to, a nič zato, saj sva oba z bratom v redu," je povedal in dodal, da se zdaj vrača domov v Los Angeles, ob tem pa izpovedal ljubezen do 41-letne Hilarie: "Še vedno sem zelo ponosen na svojo ženo. Hilaria, rad te imam bolj kot vse na svetu in sem zelo ponosen nate."

Na fotografijah, ki so zaokrožile na družbenih omrežjih, je videti Aleca, ki se pogovarja s policisti, na kraju nesreče pa je tudi velik smetarski tovornjak modre barve. Na avtomobilu zvezdnikove žene je videti veliko škodo na sprednjem delu, kjer je vozilo trčilo v drevo.