Alec Baldwin z ženo prvič po streljanju na rdeči preprogi

Alec in Hilaria Baldwin sta se udeležila premiere gleališke predstave Hangmen , ki jo je režiral Martin McDonagh . Igralec in njegova žena sta prvič po več mesecih znova stopila na rdečo preprogo, pogosto pa soju videvali na newyorških ulicah, kjer sta se sprehajala v družbi njunih šestih otrok.

Čeprav Baldwina so v začetku leta opazili na prizorišču snemanja božičnega filma v Italiji , decembra pa se je udeležil tudi dobrodelnega dogodka, na katerem je bil tudi eden izmed govorcev, pa je bilo to prvič po tragediji, v kateri je ponesreči ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins , da sta se s Hilario pojavila na rdeči preprogi.

Pred mesecem naj bi 64-letni igralec želel, da se celotna ekipa nedokončanega filma Rust znova zbere in dokonča snemanje filma, ki bi ga posvetili v spomin ubiti 42-letnici. Baldwin je z rekvizitno pištolo, ki se je pomotoma sprožila, na snemanju poškodoval še režiserja, Joela Souzo.

Hilaria, ki je moža v preteklih mesecih konstantno bodrila in ga tudi javno podpirala, pa je znova v veselem pričakovanju. Zakonca se bosta razveselila že sedmega skupnega otroka, Alec pa naj bi se pred kratkim pošalil, da bosta zadnjemu otroku nadela ameriško ime. 38-letnica in njen 26 let starejši mož imata že šest otrok, vsi pa imajo italijansko ali špansko ime. Zakonca imata 8-letno hčer Carmen, 1-letno Mario Lucio in sinove 6-letnega Rafaela, 5-letnega Leonarda, 3-letnega Romea in leto dni starega Eduarda. Alec ima iz zakona s Kim Basinger še 26-letno hči Ireland.