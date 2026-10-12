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Alec Baldwin: Zaljubiti se v Meryl Streep je nekaj najlažjega na svetu

Hamptons, 12. 10. 2026 14.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Alec Baldwin: Zaljubiti se v Meryl Streep je nekaj najlažjega na svetu

Ameriški igralec Alec Baldwin se je spomnil snemanja romantične komedije Ljubezen, ločitev in nekaj vmes, v kateri je leta 2009 zaigral nekdanjega moža Meryl Streep. Razkril je, da ga razlika v letih med njima ni prav nič motila, saj se mu je zdelo zaljubiti se v igralsko legendo nekaj najlažjega na svetu. Spregovoril pa je tudi o tem, kako je s šalami poskušal sprostiti vzdušje pred njunimi intimnimi prizori.

Alec Baldwin je na mednarodnem filmskem festivalu v Hamptonsu skupaj z igralko Amando Seyfried obujal spomine na sodelovanje z Meryl Streep. Spomnil se je pogovora z režiserko Nancy Meyers, ki ga je pred snemanjem filma Ljubezen, ločitev in nekaj vmes vprašala, ali ga moti, da je njegova filmska partnerica devet let starejša od njega. "Rekel sem ji, da ne. Moj lik si ne želi le spati s svojo nekdanjo ženo, ampak je vanjo še vedno zaljubljen. In zaljubiti se v Meryl? To je nekaj najlažjega na svetu," je pojasnil zvezdnik.

Alec Baldwin: Zaljubiti se v Meryl Streep je nekaj najlažjega na svetu
Alec Baldwin: Zaljubiti se v Meryl Streep je nekaj najlažjega na svetu
FOTO: AP

V romantični komediji iz leta 2009 Baldwin igra nekdanjega moža lika Meryl Streep, s katerim se po ločitvi znova romantično zapleteta. Njuno zgodbo dodatno zaplete arhitekt, ki ga igra Steve Martin. Alec je razkril, da sta bila z Meryl med snemanjem intimnih prizorov precej v zadregi, zato jo je skušal sprostiti s provokativnimi šalami.

Alec Baldwin: Zaljubiti se v Meryl Streep je nekaj najlažjega na svetu
Alec Baldwin: Zaljubiti se v Meryl Streep je nekaj najlažjega na svetu
FOTO: AP

"Ko sva se morala prvič poljubiti, sem ji rekel: 'Poslušaj me. Poljubil te bom tako, kot te ni še nihče. Ko te bom poljubil, boš izgubila zavest,'" se je v smehu spominjal 68-letni igralec. Dodal je, da je igralko opozoril, naj si raje nadene čelado, saj naj bi jo njegov poljub spravil na tla. Kot je pojasnil, se je šalil predvsem zato, ker sta se oba počutila nelagodno, in je želel nekoliko razbiti napetost.

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Priljubljena igralca sta v filmu zaigrala ob Stevu Martinu, Johnu Krasinskem in Riti Wilson. Film režiserke Nancy Meyers je izšel leta 2009, igralec pa se več kot 15 let pozneje snemanja očitno še vedno spominja z nasmehom.

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Alec Baldwin Meryl Streep spomini film Ljubezen ločitev in nekaj vmes

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