Alec Baldwin je na mednarodnem filmskem festivalu v Hamptonsu skupaj z igralko Amando Seyfried obujal spomine na sodelovanje z Meryl Streep. Spomnil se je pogovora z režiserko Nancy Meyers, ki ga je pred snemanjem filma Ljubezen, ločitev in nekaj vmes vprašala, ali ga moti, da je njegova filmska partnerica devet let starejša od njega. "Rekel sem ji, da ne. Moj lik si ne želi le spati s svojo nekdanjo ženo, ampak je vanjo še vedno zaljubljen. In zaljubiti se v Meryl? To je nekaj najlažjega na svetu," je pojasnil zvezdnik.

Alec Baldwin: Zaljubiti se v Meryl Streep je nekaj najlažjega na svetu FOTO: AP

V romantični komediji iz leta 2009 Baldwin igra nekdanjega moža lika Meryl Streep, s katerim se po ločitvi znova romantično zapleteta. Njuno zgodbo dodatno zaplete arhitekt, ki ga igra Steve Martin. Alec je razkril, da sta bila z Meryl med snemanjem intimnih prizorov precej v zadregi, zato jo je skušal sprostiti s provokativnimi šalami.

Alec Baldwin: Zaljubiti se v Meryl Streep je nekaj najlažjega na svetu FOTO: AP

"Ko sva se morala prvič poljubiti, sem ji rekel: 'Poslušaj me. Poljubil te bom tako, kot te ni še nihče. Ko te bom poljubil, boš izgubila zavest,'" se je v smehu spominjal 68-letni igralec. Dodal je, da je igralko opozoril, naj si raje nadene čelado, saj naj bi jo njegov poljub spravil na tla. Kot je pojasnil, se je šalil predvsem zato, ker sta se oba počutila nelagodno, in je želel nekoliko razbiti napetost.