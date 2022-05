Alec Baldwin žaluje za mamo: Živela je kot prava borka

"Carol M. Baldwin, mama igralcev Aleca, Daniela, Williama in Stephena Baldwina ter hčera Elizabeth in Jane, je umrla v New Yorku. Imela je 92 let," je na svojih družbenih omrežjih zapisal Alec Baldwin in se z objavo kolaža fotografij poklonil svoji mami.

"Leta 1991 so ji postavili diagnozo rak dojke. Ko je preživela, se je pridružila podporni skupini vsem obolelim za rakom dojk na Long Islandu. Odprli so sklad za raziskave raka dojke Carol M. Baldwin in v ta namen zbrali milijone dolarjev. Mama me je naučila vse. Zadnjih 25 let svojega življenja je preživela kot borka in prvakinja za namen, ki mu je posvetila ogromno energije. Vsi smo izjemno ponosni na njene dosežke."

Carolin mož Alexander je umrl leta 1983. Imela sta šest otrok, Carol je bila ob smrti babica 25 vnukom in prababica 14 pravnukom.