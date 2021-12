Alec Baldwin zanika krivdo: Nekdo je odgovoren, a vem, da to nisem jaz

"Nekdo je dal v pištolo pravi naboj. Pravi naboj, ki se na snemanju sploh ne bi smel znajti. Nekdo je odgovoren za to, kar se je zgodilo. Ne morem reči, kdo, ampak vem, da to nisem jaz," je dejal v prvem intervjuju po tragični nesreči. Tega je po svojih besedah opravil zato, ker ni mogel počakati, da se preiskava usodnega snemalnega dne, ki še vedno poteka, konča. Ta namreč lahko traja še več mesecev, sam pa ni pripravljen čakati tako dolgo, da razjasni vse napačne domneve, ki so o incidentu zaokrožile v javnosti.

Zvezdnik med intervjujem ni skrival, kako ga je tragedija prizadela, saj se je med govorjenjem o streljanju zlomil in potočil nekaj solz, incident pa označil za najslabšo stvar, ki se mu je kadar koli zgodila.

Baldwin je voditelju natančno opisal zadnjih nekaj minut na snemanju, preden je umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins. Pojasnil je, da je s Halyno ugotavljal, s katerega zornega kota je najboljše posneti pištolo, ob tem pa poudaril, da v prizoru ni bilo mišljeno, da slednjo sproži, ampak zgolj napne petelina na njej. Dejal je, da mu je pištolo podal režiserjev asistent Dave Halls, ki mu je zagotovil, da gre za 'hladno pištolo', kar pomeni, da je bila varna za uporabo na prizorišču.

Alec je opisal, da je se je med vajo prizora pištola sprožila sama, saj on ni pritisnil na sprožilec. "Spustil sem sprožilec. Bum. Pištola ustreli," je dogodek opisal igralec, ki zanika, da je direktorico fotografije ustrelil on. "Pomislil sem: 'Je omedlela?' Misel, da je v pištoli pravi naboj, me ni prešinila še vsaj kakih 45 minut do ene ure kasneje. Nihče ni mogel razumeti, kaj se je zgodilo. Je doživela srčni zastoj? Zamisel, da je nekdo dal pravo kroglo v pištolo, se dejansko sploh ni pojavila," je dejal pretresen igralec in opisal, da je šokirana Haylina ležala na prizorišču, dokler ni prispela zdravniška pomoč. Zvezdnik je nato dodal, da je bila priljubljena članica ekipe, ki so jo vzljubili vsi, ki so z njo delali.

Baldwin se je v intervjuju dotaknil tudi kritik na račun varnosti, za katero po mnenju nekaterih ni bilo dovolj dobro poskrbljeno. Streljanje se je namreč zgodilo na isti dan, ko je nekaj članov ekipe zapustilo snemanje, zaradi domnevno nevarnih in slabih pogojev za delo, med drugim pa so zahtevali boljše hotelske sobe. Alec je navedbe zanikal: "Sam nisem opazil nobenih težav z varnostjo ali zaščito."