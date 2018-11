Alec Baldwin že na prostosti

Baldwinovega dejanja Newyorčani, ki vozijo in parkirajo, ne obsojajo, saj so tovrstne nesramne kraje parkirnega prostora v mestu, kjer prostih parkirnih prostorov zelo primanjkuje, reden pojav. Vozniku, ki v takšnih primerih potegne kratko, ostane na voljo le godrnjanje, ker se policistom s takšnimi zadevami ne ljubi ukvarjati, ali pa naredi podobno kot Baldwin.

Baldwina so nemudoma aretirali, vendar čez nekaj ur izpustili. Pred sodnika bo moral zaradi fizičnega napada, ki so ga policisti opredelili kot prekršek in ne kaznivo dejanje.

Tat parkirnega prostora se je odpravil plačat parkirnino na avtomat, Baldwin pa se je odpravil za njim in ga nahrulil. Možakar je jezikal nazaj, malce sta se prerivala in Baldwin ga je udaril v obraz. Tatu so odpeljali v bolnišnico, ker se je pritoževal nad hudimi bolečinami v bradi in vratu, kar bo zagotovo koristno za prihajajočo odškodninsko tožbo.

Drugo vprašanje pa je, zakaj se Baldwin sploh spravlja parkirati na ulico, saj ima več kot dovolj denarja, da si lahko privošči garažo. Novinar New York Posta ga je to vprašal, ko so ga peljali v zapor, in Baldwin je bil tiho.

O incidentu so novinarji povprašali tudi Trumpa, ki se je doslej že večkrat jezil nad tem, kako ga Baldwin uprizarja – niti najmanj ne kot stabilnega genija, za kakršnega se ima sam. "Želim mu vso srečo," je sarkastično komentiral Trump.

Baldwin je sicer znan po nagli jezi. Leta 2014 je bil aretiran, ker se mu je zdelo neumno, da je dobil kazen za vožnjo s kolesom v napačno smer enosmerne ulice. To v mestu kolesarji počnejo tako redno kot pešci prečkajo ulice pri rdeči luči in se nihče ne obremenjuje.

Po aretaciji je izjavil, da v New Yorku enostavno ne more več živeti, ker je postal prepoln norcev. Čeprav se mu je tožilo po Los Angelesu, kjer so bogati in slavni izolirani od množic, pa je vseeno ostal v mestu, saj dobro služi in se zabava z nastopi v oddajiSaturday Night Live (Sobotna noč v živo), ki jo snemajo v studiih NBC v Rockefellerjevem centru.

Pred tem se je Baldwin večkrat zapletel v spore in obračunavanja z nadležnimi paparaci. Leta 1995 je z enim od njih opravil podobno kot v petek z možakarjem, ki mu je ukradel parkirni prostor.