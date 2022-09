Alec in Hilaria Baldwin dobila sedmega otroka: Presrečni smo

Alec in Hilaria Baldwin sta se 22. septembra razveselila hčerke Ilarie Cataline Irene Baldwin, poroča revija People, za katero sta zakonca povedala: "Hvaležna sva, ker sva v svet pozdravila svojo malo hčerko. Tako magično in obdano z ljubeznijo je, kot je bilo z vsemi ostalimi dojenčki, s katerimi sva bila blagoslovljena." Dodala sta, da so bratje in sestre novorojenčice veseli in že razglabljajo, komu je najbolj podobna. "Presrečni smo, da vam lahko predstavimo dojenčico Ilario."