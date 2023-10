Alec in Hilaria Baldwin na rdeči preprogi s svojimi sedmimi otroki

Alec Baldwin in njegova žena Hilaria Baldwin sta se mednarodnega filmskega festivala v Hamptonsu udeležila skupaj s svojimi sedmimi otroki. Fotografskim objektivom je pozirala celotna družina, vključno z najmlajšo enoletno Ilario , ki jo je Hilaria držala v naročju. Alec je medtem skrbel za ostale otroke: desetletno Carmen , osemletnega Rafaela , sedemletnega Leonarda , petletnega Romea , triletnega Eduarda in dveletno Mario Lucio .

Alec in Hilaria Baldwin sta na rdeči preprogi pozirala skupaj s svojimi sedmimi otroki.

Prejšnji teden je celotna družina pozirala na izletu po newyorški soseski Greenwich Village, fotografijo pa je hollywoodski igralec kasneje objavil na Instagramu, pod katero je zapisal: "Tolpe New Yorka".

Baldwin, ki ima s prejšnjega razmerja s Kim Basinger še 27-letno hčero Ireland, je maja prestal operacijo zamenjave kolka. Novico je na Instagramu takrat sporočila Hilaria, ki je zapisala: "Alec je dobil nov kolk, to pa je bilo že nekaj časa potrebno. Skupaj sva preživela že toliko vsega. Kot tvoja partnerka ti med okrevanjem želim, da bo to obdobje hude bolečine za teboj in se ti izboljša kakovost življenja."