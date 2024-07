Alec in Hilaria Baldwin obeležila 12. obletnico poroke

Alec in Hilaria Baldwin sta z objavama na družbenih omrežjih obeležila 12. obletnico poroke. Zvezdnika sta se ob tem mejniku spomnila vzponov in padcev, ki sta jih doživela od junija 2012, odkar sta stopila pred oltar. 66-letnik in njegova 26 let mlajša žena imata sicer sedem skupnih otrok, da je njun zakon res pravi, pa sta dokazala tudi v času, ko sta si stala ob strani po nesreči, v kateri je Alec s strelnim orožjem na prizorišču snemanja ustrelil direktorico fotografije.

Alec in Hilaria Baldwin sta obeležila 12 skupnih let. Zvezdniški par je na družbenem omrežju delil objave, v katerih sta se spomnila vzponov in padcev, ki sta jih doživela v zakonu, 66-letnik je tako priznal, da se je v mlado inštruktorico joge zaljubil takoj, ko jo je prvič videl, 40-letnica pa je dodala, da je v minulih letih ob lepih in žalostnih trenutkih najbolj hvaležna za moža in njune otroke.

"Čeprav sem se vate zaljubil v trenutku, ko sem te videl, se je poroka s teboj zdela kot sanje. Dobro in slabo. Vzponi in padci. Sedem otrok in še Ireland, Andre ter Holland. Štirje psi. Štiri mačke. Kljub težkim časom, ki sem jih doživel, ne bi ničesar zamenjal. Čestitke za obletnico. Ti si moje darilo," je zapisal zvezdnik, ki je v zapisu omenil tudi svojo najstarejšo hčer, njenega partnerja in njuno hčer Holland.

"Čestitke za 12 let zakona, Alec. Ne samo, da so bili veseli vzponi in žalostni padci, ki jih življenje neizbežno prinaša, ob tem sva izkusila tudi stranske poti, cikcakanje, veliko ljubezen, pa tudi zelo boleče stvari in velik korak nazaj. Vztrajava in se oklepava družine in prijateljev, ki so vir najine energije in udobja. Hvaležnost, ki osvetli vsakdan. Srečna sem, da imam tebe in najine otroke," pa je ob skupni fotografiji pripisala 40-letnica.