Alec in Hilaria Baldwin razkrila, da bo sedmi otrok deklica

"Vedno mi je bilo zabavno in hkrati smiselno ugotoviti, kakšnega spola bo moj otrok, a ker rastem in se učim, želim tokrat to narediti nekoliko drugače," je svojim sledilcem ob razkritju spola sedmega otroka dejala Hilaria Baldwin , ki se bo z igralcem Alecom Baldwinom v prihodnjih mesecih razveselila deklice.

Z družinskim videoposnetkom, v katerem so bodoči bratje in sestre bodoči članici družine dali kopico nasvetov, je Baldwinova želela poudariti predvsem dejstvo, da se bo v nosečnosti in kasneje raje kot samemu spolu posvetila naslednjim vprašanjem: "Kaj bo naredilo našega otroka ljubečo in celovito osebo? Kaj je pomembno? Kaj bo povzročilo, da se bo počutil videnega, svobodnega in ponosnega? Lahko le vodimo, spodbujamo njihovega duha, poslušamo, delimo svoje izkušnje in se učimo od njih, ko gledamo njihovo lastno pot. Lahko zagotovimo čim boljše življenje, vendar ostalo je odvisno od našega otroka, da odkrije svojega, edinstvenega jaza," je pojasnila noseča Baldwinova, ki je s sledilci v preteklosti iskreno delila težavno pot do nove zanositve.

"Z vami delim upe in želje naše družine, spodbudo in nasvete za najinega novorojenčka. Zelo sem vesela, ko gledam te otroke, ki so napolnjeni z ljubeznijo in najbolj preprosto, prijazno modrostjo. Slišati, kako delijo svoje besede, je eno mojih največjih daril v življenju," je zapisala zvezdnica, ki je vest o veselem pričakovanju na spletu delila v koncu marca ter nosečnost označila za "blagoslov in darilo v tako negotovih časih."