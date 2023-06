Aleca Baldwina opazili pri hoji s pomočjo palice

Aleca Baldwina so pred dnevi prvič po operaciji kolka opazili na newyorških ulicah, kjer je hodil s pomočjo palice. Zvezdnika so v objektiv ujeli tudi fotografi, fotografije pa so hitro zaokrožile po spletu. Pod njimi so se pojavili tudi komentarji, na katerih nekateri pišejo, da se jim zdi Baldwin zelo izčrpan in mu želijo čimprejšnje okrevanje, drugi pa so v komentarjih bolj sovražno nastrojeni in trdijo, da jih novice o Alecovem okrevanju ne zanimajo in da "bi moral biti v zaporu".