Alecu Baldwinu zaradi kroničnih bolečin zamenjali kolk

"Alec je dobil nov kolk, to pa je bilo že nekaj časa potrebno. Skupaj sva preživela že toliko vsega. Kot tvoja partnerka ti med okrevanjem želim, da bo to obdobje hude bolečine za teboj in se ti izboljša kakovost življenja," je pod fotografijo para iz bolnišnice zapisala 39-letnica.

Zahvalila se je tudi zdravnikom, ki so mu pomagali na njegovem potovanju pri zamenjavi kolka, in vsem ostalim čudovitim ljudem, ki so ga velikodušno in varno pomagali pripeljati skozi to preizkušnjo. Med komentarji se je na ženino objavo odzval tudi Alec, ki je zapisal: "In tebi. Hvala tudi tebi."