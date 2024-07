Aleix Espargaro navijal za kolesarje in osebno čestital Tadeju Pogačarju

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Španec, ki je tudi sam navdušen kolesar, je v Monako pripotoval s svojo ženo Lauro Montero . Zaljubljenca sta si privoščila romantični vikend v čudovitem mestu, si ogledovala znamenitosti in preizkušala različne kulinarične specialitete. Seveda pa sta si v živo ogledala tudi kolesarsko dirko in za kolesarje navijala iz prve vrste.

Nekaj utrinkov vikenda je na svojem Instagramu delil tudi dirkač, ki se je pohvalil celo s tem, da je osebno čestital našemu Pogiju za zmago. Izmenjala sta si nekaj besed in se fotografirala za spomin, Španec pa je Slovenca označil za kralja. "Čudovit vikend v Monaku! Čestitke, Tadej, in hvala, Charlie! Živel Tour de France," je zapisal ob fotografije. Na prvi pozira z našim kolesarskim šampionom, na drugi pa ob španskem kolesarju Carlosu Veroni. Ostale fotografije so utrinki njunega izleta z ženo.