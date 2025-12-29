Naslovnica
Aleksandra Prijović delila fotografijo drugorojenke

Beograd, 29. 12. 2025 14.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Aleksandra Prijović

Srbska pevka Aleksandra Prijović se je septembra razveselila hčerke, zdaj pa je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselila z objavo fotografije novorojenke. 29-letnica je pozirala skupaj s sinom Aleksandrom in možem Filipom Živojinovićem, ki ljubeče objemajo trimesečno Ario.

Pevka Aleksandra Prijović je na družbenem omrežju objavila družinsko fotografijo, na kateri je pozirala s hčerko Ario, sinom Aleksandrom in možem Filipom Živojinovićem. 29-letnica in njen izbranec sta se deklice razveselila septembra, zdaj pa sta jo prvič pokazala javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pred 10 leti sva začela kot par, danes pa smo štirje. Hvala ti za najlepših 10 let," se je v pripisu ob fotografiji Filipu zahvalila pevka, med komentarji pa so se oglasili številni njeni oboževalci, med njimi tudi zvezdniški prijatelji, kot sta mladi pevec Jakov Jozinović in pevka Milica Todorović.

Preberi še Aleksandra Prijović se je razveselila rojstva hčerke

Pevka, ki je v državah nekdanje Jugoslavije v zadnjem času postala prava senzacija in je razprodala ogromno dvoran, je v preteklosti priznala, da si močno želi hčerko. "Rada bi imela deklico. Mislim, najpomembneje je, da je otrok živ in zdrav ter da je vse tako, kot mora biti. Ampak če bi lahko izbirala, bi si želela deklico," je razkrila med gostovanjem v oddaji Ceca show.

