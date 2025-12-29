Aleksandra Prijović delila fotografijo drugorojenke

Pevka Aleksandra Prijović je na družbenem omrežju objavila družinsko fotografijo, na kateri je pozirala s hčerko Ario, sinom Aleksandrom in možem Filipom Živojinovićem. 29-letnica in njen izbranec sta se deklice razveselila septembra, zdaj pa sta jo prvič pokazala javnosti.

"Pred 10 leti sva začela kot par, danes pa smo štirje. Hvala ti za najlepših 10 let," se je v pripisu ob fotografiji Filipu zahvalila pevka, med komentarji pa so se oglasili številni njeni oboževalci, med njimi tudi zvezdniški prijatelji, kot sta mladi pevec Jakov Jozinović in pevka Milica Todorović.