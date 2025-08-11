Aleksandra Prijović odšteva dneve do poroda svojega drugorojenca. Srbska pevka je novico o nosečnosti sporočila januarja, ko je razkrila, da se bo prvorojencu Aleksandru kmalu pridružil sorojenec.

Zvezdnica, ki je v zadnjem času podirala rekorde z razprodanimi koncerti, je svojim oboževalcem že decembra sporočila, da se bo po koncu uspešne turneje umaknila iz javnosti.

Kmalu po koncu turneje se je 29-letnica s svojim sinčkom in možem Filipom Živojinovićem odpravila na dopust čez lužo, kjer so pred prihodom novega družinskega člana ustvarjali nepozabne spomine. Obiskali so Miami, ki je za zakonca, ki sta se poročila leta 2018, izjemno poseben, saj sta se tam pred leti tudi zaročila.