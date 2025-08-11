Svetli način
Tuja scena

Aleksandra Prijović odšteva dneve do poroda

Beograd, 11. 08. 2025 18.39 | Posodobljeno pred 14 minutami

Aleksandra Prijović je na družbenem omrežju objavila nosečniško fotografijo, na kateri razkazuje svoj trebušček. Srbska pevka bo namreč kmalu znova zibala, ali se bo razveselila rojstva hčerke ali sina, pa zaenkrat še ni razkrila. Z možem Filipom Živojinovićem sta se sina Aleksandra razveselila leta 2019, novico o drugi nosečnosti pa sta sporočila v začetku tega leta.

Aleksandra Prijović odšteva dneve do poroda svojega drugorojenca. Srbska pevka je novico o nosečnosti sporočila januarja, ko je razkrila, da se bo prvorojencu Aleksandru kmalu pridružil sorojenec. 

Zvezdnica, ki je v zadnjem času podirala rekorde z razprodanimi koncerti, je svojim oboževalcem že decembra sporočila, da se bo po koncu uspešne turneje umaknila iz javnosti.

Kmalu po koncu turneje se je 29-letnica s svojim sinčkom in možem Filipom Živojinovićem odpravila na dopust čez lužo, kjer so pred prihodom novega družinskega člana ustvarjali nepozabne spomine. Obiskali so Miami, ki je za zakonca, ki sta se poročila leta 2018, izjemno poseben, saj sta se tam pred leti tudi zaročila.

Aleksandra Prijović Nosečnost Otrok Rojstvo
