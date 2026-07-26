Aleksandra Prijović: Po turneji mi je bilo dovolj, želela sem otroka

Aleksandra Prijović se je nedavno po porodniškem dopustu vrnila nazaj na odre. Trenutno še ne dela v takšnem obsegu, kot je delala pred drugim porodom, a kot je povedala za srbske medije, ji ni prav nič žal.
Priljubljena pevka, ki se je pred leti po sila uspešni turneji enostavno odločila umakniti, je še danes prepričana, da je bila njena odločitev pravilna. "Vsega sem imela dovolj, bilo je težko in po turneji sem si želela otroka. Zelo sem si ga želela in odločila sem se, da se posvetim družini," je priznala za srbske medije. Zvezdnica je takrat tudi zanosila in se lani septembra razveselila drugorojenke.
Čeprav njena hčerka Aria še ni dopolnila leto dni, je njena mamica že v polni formi in s svojo glasbo zabava oboževalce. A, kot je priznala pred svojim zadnjim nastopom v Budvi, je to zdaj vseeno nekoliko težje. "Počutim se super. Je pa res, da sem pred koncertom morala malo odspati. Navadila sem se, da hodim spat bolj zgodaj," je priznala za portal Grand.
Usklajevati vlogo mame in slavne pevke je naporno, a se ob dobri organizaciji vse da. "Je sicer malce bolj naporno, ker se moram zbujati zaradi dojenčice, a kjer je volja, se najde pot," je še razkrila in dodala, da jo je med koncertom v Črni gori izjemoma čuvala varuška, saj je večino časa z njo ona ali eden od družinskih članov. "To je izjema. Jo pa zelo pogrešam, saj sem zadnjih deset mesecev vsak prost trenutek preživela z njo," je še povedala Aleksandra.
Zvezdnica je sicer tudi ponosna mama sedemletnega Aleksandra, ki je prihod sestrice sprejel z neverjetno zrelostjo in nežnostjo. Pevka je razkrila, da je sprva s strahom pričakovala njegovo reakcijo, saj je pogosto slišala zgodbe o ljubosumju med sorojenci. Vendar pa se je izkazalo nasprotno, njen sin je pokazal visoko stopnjo odgovornosti in zaščitniškosti. "Takoj ko vstane, vpraša, kje je njegova mlajša sestrica. Objame jo, poljubi in se nenehno igra z njo. Zna jo celo nahraniti in ji zamenjati plenico – res je spreten," ga je pohvalila pevka.
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