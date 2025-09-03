Aleksandra Prijović se je razveselila rojstva hčerke

Aleksandra Prijović je povila deklico. Priljubljena srbska glasbenica se je razveselila hčerkice Arie. "Porod je potekal gladko, tako mamica kot dojenčica pa se dobro počutita. Aleksandro so po porodu premestili v apartma, hčerko pa bo kmalu videl ponosni oče. Vendar pa se novega člana najbolj veseli mali Aleksandar, ki bo v prihodnjih urah spoznal svojo sestrico," je za srbski medij Blic povedal vir blizu mlade družinice. 29-letnica se je pred šestimi leti s svojim izbrancem Filipom Živojinovićem že razveselila rojstva sina Aleksandra.
Pevka, ki je v državah nekdanje Jugoslavije v zadnjem času postala prava senzacija in razprodala ogromno dvoran, je v preteklosti priznala, da si močno želi hčerko. "Rada bi imela deklico. Mislim, najpomembneje je, da je otrok živ in zdrav ter da je vse tako, kot mora biti. Ampak če bi lahko izbirala, bi si želela deklico," je razkrila med gostovanjem v oddaji Ceca show.
