Aleksić izpuščen iz pripora: pričanje igralk ne bo zaprto za javnost

Sojenje Aleksiću naj bi se sicer začelo 1. oktobra. Aleksića sta nekdanji študentki obtožili posilstva v letih 2012, 2013 in 2018, še pet drugih deklet pa ga je prijavilo zaradi nezakonitih spolnih dejanj, ki so se zgodila, ko so, kot so navedle, obiskovale pouk. S temi obtožbami sta se v javnosti izpostavili tudi znani igralki Milena Radulović in Iva Ilinčić.

"Milena Radulović in Iva Ilinčić sta se odločili, da njuno pričanje ne bo zaprto za javnost. Zbrali sta moč in pogum, da o vsem spregovorita s tožilcem in tako bosta storili tudi na sodišču. Seveda bo ponovno podoživljanje grozot za žrtve stresno. Kolikor vem, bo iz posebne sobe pričala le mladoletna žrtev. A tudi njej bo Aleksićeva obramba lahko postavljala vprašanja, kot je to običajno. Kljub temu, da bo pričanje za vse boleče, je pravici treba zadostiti. So pa dekleta pokazala pogum s pripravljenostjo pričati proti Aleksiću, s tem bodo dala moč še vsem tistim, ki se znajdejo v enaki ali podobni situaciji," je pojasnil Jugoslav Tintor, odvetnik igralk Milene Radulović in Ive Ilinčić.