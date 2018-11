Kam je odletela Alessandra Ambrosio z novim fantom?

37-letna Alessandra Ambrosio je bila do marca letos zaročena s poslovnežem Jamiejem Mazurjem, ko sta se po desetih letih trajajoče zaroke in dveh otrocih: desetletni Anji Ambrosio Mazur in šestletnemu Noahu Ambrosio Mazurju, odločila oditi vsak svojo pot. Ena najuspešnejših manekenk današnjega časa, ki je poleg bogate in uspešne manekenske kariere tudi ambasadorka nacionalnega društva za multiplo sklerozo, je bila že v začetku letošnjega poletja večkrat opažena v spremstvu italijanskega modnega oblikovalca,Nicola Oddija.