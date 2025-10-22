Svetli način
Tuja scena

Alessandra Ambrosio na rdečo preprogo stopila v družbi hčerke Anje

Los Angeles, 22. 10. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Manekenka Alessandra Ambrosio se je nedavne premiere filma The Secret Agent udeležila v družbi partnerja in 17-letne hčerke Anje, podobnost med mamo in hčerko, ki se le redko skupaj pojavita v javnosti, pa je bila očitna. 44-letnica ima najstnico in 13-letnega sina Noaha z nekdanjim zaročencem Jamiejem Mazurjem.

Victorijin angelček Alessandra Ambrosio ne potrebuje angelskih kril, da bi zasijala na rdeči preprogi, še posebej, če jo spremlja 17-letna hči Anja Ambrosio Mazur. Mati in hči se le redko skupaj pojavljata v javnosti, tokrat pa sta ukradli pozornost na projekciji filma The Secret Agent na filmskem festivalu Bravo v Los Angelesu in dokazali, da je prefinjen čut za modo v njuni družini deden. Na rdeči preprogi se jima je pridružil tudi manekenkin partner, 43-letni Buck Palmer.

Alessandra Ambrosio s hčerko Anjo
Alessandra Ambrosio s hčerko Anjo FOTO: Profimedia

44-letnica je ob tej priložnosti nosila dolgo belo obleko s prozornim spodnjim delom, ki jo je dopolnila s čevlji z visoko peto in torbico svetle barve. Anja, ki jo ima brazilska manekenka z nekdanjim zaročencem Jamiejem Mazurjem, je izbrala podoben videz kot mama, a v temnejšem odtenku. Nosila je črno obleko, ujemajočo se torbico in čevlje modne hiše Gucci.

Alessandra Ambrosio s hčerko Anjo in Buckom Palmerjem
Alessandra Ambrosio s hčerko Anjo in Buckom Palmerjem FOTO: Profimedia

Zvezdnica se je premiere filma udeležila nekaj dni za tem, ko je na presenečenje mnogih znova stopila na modno pisto modne revije Victoria's Secret, od katere se je poslovila leta 2017. Kot je pozneje zapisala na družbenem omrežju, se na modni pisti počuti kot doma: "Vedno sem hvaležna, da sem del nečesa tako neverjetnega. Ne glede na to, kolikokrat to storim, nikoli ne bom nehala čutiti navdušenja!"

alessandra ambrosio hči anja rdeča preproga manekenka
KOMENTARJI (2)

Dragica Cegler
22. 10. 2025 16.13
Katera je mama,S temi operacijami bodo mame mlajše od hčera.
ODGOVORI
0 0
U1665256761563
22. 10. 2025 15.25
Sploh si nista podobni
ODGOVORI
0 0
