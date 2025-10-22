Alessandra Ambrosio na rdečo preprogo stopila v družbi hčerke Anje

Manekenka Alessandra Ambrosio se je nedavne premiere filma The Secret Agent udeležila v družbi partnerja in 17-letne hčerke Anje, podobnost med mamo in hčerko, ki se le redko skupaj pojavita v javnosti, pa je bila očitna. 44-letnica ima najstnico in 13-letnega sina Noaha z nekdanjim zaročencem Jamiejem Mazurjem.

Victorijin angelček Alessandra Ambrosio ne potrebuje angelskih kril, da bi zasijala na rdeči preprogi, še posebej, če jo spremlja 17-letna hči Anja Ambrosio Mazur. Mati in hči se le redko skupaj pojavljata v javnosti, tokrat pa sta ukradli pozornost na projekciji filma The Secret Agent na filmskem festivalu Bravo v Los Angelesu in dokazali, da je prefinjen čut za modo v njuni družini deden. Na rdeči preprogi se jima je pridružil tudi manekenkin partner, 43-letni Buck Palmer.

Alessandra Ambrosio s hčerko Anjo

44-letnica je ob tej priložnosti nosila dolgo belo obleko s prozornim spodnjim delom, ki jo je dopolnila s čevlji z visoko peto in torbico svetle barve. Anja, ki jo ima brazilska manekenka z nekdanjim zaročencem Jamiejem Mazurjem, je izbrala podoben videz kot mama, a v temnejšem odtenku. Nosila je črno obleko, ujemajočo se torbico in čevlje modne hiše Gucci.

Alessandra Ambrosio s hčerko Anjo in Buckom Palmerjem