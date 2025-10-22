Alessandra Ambrosio na rdečo preprogo stopila v družbi hčerke Anje

Victorijin angelček Alessandra Ambrosio ne potrebuje angelskih kril, da bi zasijala na rdeči preprogi, še posebej, če jo spremlja 17-letna hči Anja Ambrosio Mazur. Mati in hči se le redko skupaj pojavljata v javnosti, tokrat pa sta ukradli pozornost na projekciji filma The Secret Agent na filmskem festivalu Bravo v Los Angelesu in dokazali, da je prefinjen čut za modo v njuni družini deden. Na rdeči preprogi se jima je pridružil tudi manekenkin partner, 43-letni Buck Palmer.
44-letnica je ob tej priložnosti nosila dolgo belo obleko s prozornim spodnjim delom, ki jo je dopolnila s čevlji z visoko peto in torbico svetle barve. Anja, ki jo ima brazilska manekenka z nekdanjim zaročencem Jamiejem Mazurjem, je izbrala podoben videz kot mama, a v temnejšem odtenku. Nosila je črno obleko, ujemajočo se torbico in čevlje modne hiše Gucci.
Zvezdnica se je premiere filma udeležila nekaj dni za tem, ko je na presenečenje mnogih znova stopila na modno pisto modne revije Victoria's Secret, od katere se je poslovila leta 2017. Kot je pozneje zapisala na družbenem omrežju, se na modni pisti počuti kot doma: "Vedno sem hvaležna, da sem del nečesa tako neverjetnega. Ne glede na to, kolikokrat to storim, nikoli ne bom nehala čutiti navdušenja!"
