Alessandra Ambrosio uživa v Braziliji: 'Moj košček raja'

Alessandra Ambrosio januarsko turobno vreme preganja v vroči Braziliji. Manekenka, ki je po rodu Brazilka, v teh dneh uživa v domovini, kjer ji družbo dela leto mlajši partner Buck Palmer. Ena najbolj znanih Viktorijinih angelčkov je s svojimi sledilci delila nekaj počitniških utrinkov, ti pa so bili nad manekenko v kopalkah naravnost navdušeni.
"Parada za vstop v morje," je njeno poziranje opisal eden teh, drugi pa dodal: "Cenim dejstvo, da podpiraš Brazilijo in tamkajšnje umetnike!" Tretji je navdušeno pripomnil: "V redu, Alessandra, prepričala si me, da se vrnem v Noronho." Večina jih je v komentarjih delila le različne srčke in emojije ognja.
Manekenka, ki rada pokaže svojo vitko postavo, je na presenečenje mnogih oktobra znova stopila na modno pisto modne revije Victoria's Secret, od katere se je poslovila leta 2017. Kot je pozneje zapisala na družbenem omrežju, se na modni pisti počuti kot doma: "Vedno sem hvaležna, da sem del nečesa tako neverjetnega. Ne glede na to, kolikokrat to storim, nikoli ne bom nehala čutiti navdušenja!"
