Alessandra Ambrosio uživa v Braziliji: 'Moj košček raja'

Alessandra Ambrosio januarsko turobno vreme preganja v vroči Braziliji. Manekenka, ki je po rodu Brazilka, v teh dneh uživa v domovini, kjer ji družbo dela leto mlajši partner Buck Palmer. Ena najbolj znanih Viktorijinih angelčkov je s svojimi sledilci delila nekaj počitniških utrinkov, ti pa so bili nad manekenko v kopalkah naravnost navdušeni.

"Parada za vstop v morje," je njeno poziranje opisal eden teh, drugi pa dodal: "Cenim dejstvo, da podpiraš Brazilijo in tamkajšnje umetnike!" Tretji je navdušeno pripomnil: "V redu, Alessandra, prepričala si me, da se vrnem v Noronho." Večina jih je v komentarjih delila le različne srčke in emojije ognja.