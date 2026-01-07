Naslovnica
Alessandra Ambrosio uživa v Braziliji: 'Moj košček raja'

Brazilija, 07. 01. 2026 09.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Alessandra Ambrosio

Manekenka Alessandra Ambrosio se je odločila začetek leta preživeti v vroči Braziliji, kjer pa ji družbo dela partner Buck Palmer. 44-letnica je na družbenem omrežju delila galerijo fotografij, na katerih pozira sama ali skupaj z njim, par pa je užival ob morju, kjer sta si privoščila sproščujoče trenutke ob pijači in počitku na plaži.

Alessandra Ambrosio januarsko turobno vreme preganja v vroči Braziliji. Manekenka, ki je po rodu Brazilka, v teh dneh uživa v domovini, kjer ji družbo dela leto mlajši partner Buck Palmer. Ena najbolj znanih Viktorijinih angelčkov je s svojimi sledilci delila nekaj počitniških utrinkov, ti pa so bili nad manekenko v kopalkah naravnost navdušeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Parada za vstop v morje," je njeno poziranje opisal eden teh, drugi pa dodal: "Cenim dejstvo, da podpiraš Brazilijo in tamkajšnje umetnike!" Tretji je navdušeno pripomnil: "V redu, Alessandra, prepričala si me, da se vrnem v Noronho." Večina jih je v komentarjih delila le različne srčke in emojije ognja.

Preberi še Alessandra Ambrosio na rdečo preprogo stopila v družbi hčerke Anje

Manekenka, ki rada pokaže svojo vitko postavo, je na presenečenje mnogih oktobra znova stopila na modno pisto modne revije Victoria's Secret, od katere se je poslovila leta 2017. Kot je pozneje zapisala na družbenem omrežju, se na modni pisti počuti kot doma: "Vedno sem hvaležna, da sem del nečesa tako neverjetnega. Ne glede na to, kolikokrat to storim, nikoli ne bom nehala čutiti navdušenja!"

alessandra ambrosio manekenka fotografije brazilija buck palmer

Najmlajša hči Donalda Trumpa delila fotografije z možem

