Alex je J. Lo namenil posebno sporočilo

Skoraj 50-letna J.Lo in Alex Rodriguez sta objavila fotografijo, na kateri sta zajela tako glamur kot preprostost. Zvezdnika sta z velikim nasmeškom pozirala na gugalnici, Alex pa je ob fotografiji zapisal, da se zaradi Jennifer ponovno počuti kot otrok.

49-letna Jennifer Lopez in 43-letni Alex Rodriguez bosta v prihodnjem letu proslavila dve leti srečnega razmerja. Na svojem Instagramu je Jenniferin šest let mlajši izbranec delil utrinek s fotografiranja za revijo People, v kateri bo kmalu objavljena njuna ljubezenska zgodba ter utrinki s profesionalnega področja. Na sliki sta uspela zajeti tako glamur kot preprostost vsakdana: fotografirala sta se namreč na gugalnici, oblečena pa sta bila v prefinjena in elegantna oblačila. J. Lo se je odločila za glamurozno obleko daljšega kroja, ki na prvi pogled deluje, kot bi bila popolnoma prosojna, Alex pa se je, kot ponavadi, držal klasične elegance in ob svoji izbranki poziral v hlačah, srajci s kravato in telovniku. Pod objavljeno fotografijo je Lopezovi namenil besede: ''Ob tebi se ponovno počutim kot otrok!''

Jennifer in Alex sta se v New Yorku nedavno udeležila premiere filma Second Act, v katerem je Jennifer zaigrala glavno vlogo. V nekaterih prizorih je bila nekoliko intimnejša s svojim soigralcem in kmalu so se pojavila namigovanja, da je bil Alex zaradi takšnih prizorov močno ljubosumen. Zvezdnica je zdaj za revijo People med drugim dejala, da temu ni tako in da sta s partnerjem že pred snemanjem govorila o vseh prizorih, ki bi utegnili biti sporni, ter se strinjala, da gre le za 'igranje', ki na nikakršen način ne bo vplivalo na njuno razmerje.

V daljšem intervjuju je spregovorila o svojem razmerju s profesionalnim športnikom in dejala, da se je v preteklosti že nekajkrat močno opekla in da ji je všeč, ker sta si z Alexom vzela čas za spoznavanje in predvsem preživljanje skupnega časa s svojimi otroki. Tako Jennifer kot Alex imata namreč otroke iz preteklih razmerij, ki se zahvaljujoč njunemu pristopu in pogostih skupnih družinskih trenutkih, zelo dobro razumejo. Trenutno 'hiti počasi' in dodaja, da bo s poroko še počakala. Nedavno so člani družine Rodriguez - Lopez skupaj okraševali božično-novoletno smrečico, praznični duh pa so ovekovečili z nekaj fotografijami in posnetki, ki sta jih tako Jennifer kot Alex delila na svojih profilih prek družbenih omrežij.