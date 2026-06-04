Alex Marquez po operaciji okreva v družbi dekleta in psičkov

Alex Marquez je na letošnji dirki za Veliko nagrado Katalonije nesrečno zadel motor Pedra Acoste in pri visoki hitrosti zapeljal s steze. Njega je katapultiralo naprej, motor pa se je raztreščil. Po nesreči, ki je še dolgo odmevala med navijači in tudi člani moštev, se mlajši od bratov Marquez že počasi sestavlja nazaj.

Za njim so že uspešno opravljene operacije, zdaj pa ga čaka rehabilitacija in okrevanje. Njegove poškodbe niso bile nedolžne in 30-letnik mora okrevati počasi. Pri tem mu veliko pomaga njegovo dekle Gabriela Guzmán, ki poškodovanemu fantu stoji ob strani tudi v težkih trenutkih, veliko energije in moči pa mu vlivata tudi njegova prikupna psička. "Korak za korakom," je ob galeriji fotografij, ki jo je delil na Instagramu, zapisal dirkač. S fotografijami je svoje oboževalce delno spustil v svojo zasebnost in razkril, kako potekajo njegovi dnevi. Od kosila na terasi, igranja videoigric, crkljanja s kužkom na kavču do sprehodov v naravi - vse to bo Špancu zagotovo dalo moči, da se čim prej vrne na stezo.