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Alex Marquez po operaciji okreva v družbi dekleta in psičkov

Madrid, 04. 06. 2026 10.07 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
alex marquez

Po grdem padcu na stezi v Španiji, ko je Alexa Marqueza praktično katapultiralo z motorja, ki se je razletel na prafaktorje, je mlajši od slovitih bratov že prestal številne operacije. Zdaj je čas za rehabilitacijo in okrevanje, da se telo pravilno zaceli in da se 30-letnik lahko znova vrne na dirkališče. Pri tem mu pomagajo dekle in njegova psička.

Ta konec tedna ne zamudite dirk za VN Madžarske. Ogledate si jih lahko na Kanalu A in VOYO.

Alex Marquez je na letošnji dirki za Veliko nagrado Katalonije nesrečno zadel motor Pedra Acoste in pri visoki hitrosti zapeljal s steze. Njega je katapultiralo naprej, motor pa se je raztreščil. Po nesreči, ki je še dolgo odmevala med navijači in tudi člani moštev, se mlajši od bratov Marquez že počasi sestavlja nazaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za njim so že uspešno opravljene operacije, zdaj pa ga čaka rehabilitacija in okrevanje. Njegove poškodbe niso bile nedolžne in 30-letnik mora okrevati počasi. Pri tem mu veliko pomaga njegovo dekle Gabriela Guzmán, ki poškodovanemu fantu stoji ob strani tudi v težkih trenutkih, veliko energije in moči pa mu vlivata tudi njegova prikupna psička. "Korak za korakom," je ob galeriji fotografij, ki jo je delil na Instagramu, zapisal dirkač. S fotografijami je svoje oboževalce delno spustil v svojo zasebnost in razkril, kako potekajo njegovi dnevi. Od kosila na terasi, igranja videoigric, crkljanja s kužkom na kavču do sprehodov v naravi - vse to bo Špancu zagotovo dalo moči, da se čim prej vrne na stezo.

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Alex je sicer nedavno praznoval tudi svoj 30. rojstni dan, kar je prav tako obeležil z objavo fotografij na družbenih omrežjih. Zaradi polno zasedenih koncev tedna je priredil predčasno praznovanje, na krilih ljubezni in dobrih želja, ki jih je prejel, pa nato na dirki po rojstnem dnevu celo slavil v španskem Jerezu.

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