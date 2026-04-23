Alex Marquez zaradi dirke predčasno praznoval 30. rojstni dan

"Predčasno praznujem svoj 30. rojstni dan v najboljši družbi," je ob galeriji fotografij, ki jih je objavil na družbenih omrežjih, zapisal Alex Marquez. Mlajši brat Marca Marqueza je na današnji dan, 23. aprila, namreč dopolnil okroglih 30 let, ki jih je seveda proslavil v velikem slogu.
Po objavljenih fotografijah sodeč si je s svojimi prijatelji in družinskimi člani, med katerimi sicer na nobeni fotografiji ni zaslediti njegovega brata, privoščil veliko praznovanje. Družili so se na vrtu in uživali v številnih kulinaričnih specialitetah. Nekatere, kot denimo sočni steaki in hrustljave gyoze, so bile okrašene z obrazom Alexa kot malega dečka.
Utrinke praznovanja, na katerem so se slavljenec in povabljenci igrali tudi številne igre, posvečene 30-letniku, je na Instagramu objavila tudi izbranka slavnega Španca Gabriela Guzman. "Vse življenje te slavim. Srečen zgodnji 30. rojstni dan, rada te imam," je zapisala ob fotografijah, iz katerih je razvidno, da so Alexu prijatelji pripravili tudi številna presenečenja, skupaj pa so si nekaj ogledali tudi na televiziji.
Priljubljeni dirkač se trenutno že mudi v Jerezu, kjer se pripravlja na naslednjo dirko v prvenstvu MotoGP. Prav zaradi dirkaških obveznosti ta konec tedna, ko bosta na sporedu tako sobotna sprint dirka kot tudi glavna nedeljska dirka, si je zvezdnik privoščil predčasno praznovanje. Morda pa bo novopečeni 30-letnik v kakšnem od intervjujev razkril še kakšno podrobnost svojega velikega praznovanja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.