Alex Rodriguez in Kelly Bensimon: na vidiku nova romanca?

46-letni nekdanji igralec bejzbola Alex Rodriguez in 53-letna nekdanja manekenka in udeleženka resničnostne oddaje Real Housewifes of New York Kelly Bensimon, ki je postala nepremičninska posrednica, si pošiljata sporočila, poroča Page Six.

"Prisrčno in spogledljivo si dopisujeta," pravi dobro obveščen vir. "Alex jo je večkrat povabil ven, čeprav z njim ni šla na zmenek."

Predstavnik Bensimonove je za Page Six potrdil, da sta bila ona in Rodriguez, ki je goreč investitor v nepremičnine, v stiku. "Zadnjih nekaj mesecev imata zabavno dopisovanje," pravi njen predstavnik za javnost. "Meni, da je očarljiv in kavalir," je dejal in še dodal: "Imata skupne prijatelje in z njim se je pogovarjala o nepremičninah."

Medtem je bil predstavnik A-Roda veliko bolj odkrit in jedrnat: "Izkoristila je nepremičninsko priložnost in to je vse. Ni spogledljivih sporočil, ničesar ni. Veliko ljudi se obrne nanj s poslovnimi nameni."