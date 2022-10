Alex Rodriguez o razhodu z J. Lo: Sva boljša prijatelja kot partnerja

Nekdanji igralec bejzbola Alex Rodriguez je v oddaji Who's Talking to Chris Wallace odkrito spregovoril o občutkih do svoje nekdanje zaročenke Jennifer Lopez. Voditelj Chris Wallance ga je vprašal, kako se počuti ob tem, da se je igralka tako hitro po njunem razhodu vrnila k svojemu nekdanjemu zaročencu Benu Afflecku, ki je sedaj uradno že njen mož. "Spoznala sva, da sva kot prijatelja boljša in se veseliva, da bo tako tudi naprej. Še naprej bova sodelovala in se podpirala pri skupnem delu in projektih. Drug drugemu in svojim otrokom želiva le najboljše," je odgovoril. "Bila je lepa izkušnja, a ni trajala," je še dodal.