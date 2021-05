Alex Rodriguez presenetil z linijo ličil za moške

Alex Rodriguez nadaljuje poslovno zgodbo, v katero je investiral s svojo nekdanjo izbranko. Z Jennifer Lopez sta namreč že pred časom združila moči in se lotila projekta z imenom Hims & Hers , del kozmetične linije pa bo tudi kolekcija ličil za moške.

''Želel sem ustvariti produkt, ki bi rešil težavo, s katero se srečujem vsakodnevno. Med tem, ko sem hitel s sestanka na sestanek, sem ugotovil, da potrebujem nekaj hitrega in enostavnega, kar bom lahko vključil v svoj vsakdan, da bo prikrilo pomanjkljivosti – madeže ter ranice po britju,'' je dejal športnik in dodal, da si je tako omislil priročni korektor v stiku, ki je bil ustvarjen ekskluzivno za moške in prikrivanje kožnih nepopolnosti: ''Mislim, da bodo moški presenečeni, kako pogosto pride prav.''

Izdelek je dostopen v osmih odtenkih, med sestavinami pa lahko najdemo tudi ekstrakt aloje in jojobinega olja, ki kožo zgladi in jo pomiri. Odzivi na moški produkt za ličenje so mešani, mnogo uporabnikov Twitterja pa se je na zvezdnikov račun tudi pošalilo, češ da so ravno ličila tista, ki so Lopezovo odvrnila od poroke.