Alex Rodriguez prosil za vabilo na zabavo, kjer je bila tudi J.Lo

Alex Rodriguez se očitno boji, da ne bi zamudil kakšne dobre zabave. Nekdanji igralec bejzbola se je oglasil na Instagramu, kjer je komentiral objavo Stevie Mackeyja , učitelj petja in dobrega prijatelja njegove nekdanje zaročenke Jennifer Lopez .

Na enem daljšem videoposnetku je kamera ujela tudi pevko in igralko Jennifer Lopez in njeno hčerko Emme , ki sta zabavo spremljali iz prve vrste in sta bili v samem središču dogajanja.

Tekom tega tedna je Stevie delil več objav in videoposnetkov s svojega dogodka ''Taco Tuesday'', kjer povabljenci običajno jedo tacose ali v nekaterih primerih izberejo mehiške jedi, ki jih ob torkih zvečer običajno postrežejo v tortilji, običaj pa je zelo priljubljen v večini ameriških mest.

Stevie Mackey je 29. junija celo delil kratek video posnetek, kako nekaj njegovih prijateljev prepevala, on pa jih pozorno spremlja. Pod objavo je med drugim zapisal: "To je najljubši del dneva, ker sem zapravil 90 procentov svojega življenja na vajah." Njegovo objavo pa ni spregledal niti Alex, ki je želel vedeti, ali se je Steviejevo povabilo med preostalo pošto izgubilo, saj je športni zvezdnik v šali komentiral: "Kje je moje vabilo Stevie?!"

Čeprav sta se J.Lo in Alex aprila po štirih letih razšla, lahko z gotovostjo trdimo, da je Alex še vedno dobrodošel v njenem krogu prijateljev. Stevie se je namreč na njegov komentar odzval in zapisal: "Kadarkoli kolega!! Haha (Smeh)." Zvezdniškega dogodka se je udeležilo, kar nekaj znanih obraz, med drugim tudi igralki Keke Palmer in Brandy.

Vendar pa je malo verjetno, da bi se Alex tako ali tako sploh lahko udeležil žura, saj bo po poročanju portala Page Six poletne mesece s hčerkama preživel v Hamptonsu. Pravzaprav so ga pred nekaj tedni opazili v New Yorku, kjer je bil morda ravno na lovu za stanovanjem.