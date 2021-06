Alex Rodriguez se po razhodu z J.Lo druži z bivšo ženo

Razdrta zaroka Alexa Rodrigueza in Jennifer Lopez je bila hitro pozabljena, potem ko je J.Lo obudila svojo romanco z Benom Affleckom . A sedaj je očitno Alex želel svojim oboževalcem sporočiti, da tudi on uživa v družbi bivše. Na družbenem omrežju je delil fotografije s treninga, na katerih je poziral skupaj s prijatelji, na eni izmed fotografij pa poleg njega stoji tudi bivša žena Cynthia Scurtis .

V zapisu pod objavo se je Alex pohvail, da se je skupaj z družino udeležil devet tedenskega športnega izziva, v katerem so trenirali šest dni na teden. Pohvalil je svojo sestro, ki je med športnim izzivom izgubila 9 kilogramov. Ponosno je zapisal, da jih je izkušnja še tesneje povezala. "Resnična sprememba se zgodi v našem srcu in duši," je povzel izkušnjo in šaljivo dodal: "Poškodoval sem si desno mečo, desno ramo in levo rebro na prsnem košu. Pred tem programom sem se začel spraševati, ali se staram. Sedaj vem, da sem že tam." V zgodbi na Instagramu je 45-letni Alex objavil še fotografijo, na kateri mu bivša žena na nogo nanaša mrzli obkladek, zraven pa je napisal: "Cynthia je najinim puncam mama svetovne klase".

Nekdanji igralec bejzbola je bil z 48-letno Cynthio poročen od leta 2002 do leta 2008, skupaj pa imata dve hčeri, 16-letno Natasho in 13-letno Ello. Par je po ločitvi ostal v prijateljskih odnosih, kljub temu da je Cynthia ob vložitvi ločitvenih papirjev javno povedala, da je njeno razmerje nepovratno zlomljeno, zaradi moževih zunajzakonskih afer in zakonskih kršitev. Alex se je leta 2017 začel sestajati s pevko Jennifer Lopez. Dve leti kasneje sta se zaročila, nato pa aprila zaroko prekinila.