Alex Rodriguez svoji bivši ženi namenil posebno objavo

"Danes slavim nekoga zelo posebnega v svojem življenju," je na Instagramu zapisal Alex Rodriguez, nekdanji zvezdnik bejzbolske ekipe New York Yankees. Ob tem je delil družinske fotografije, na katerih je prisotna tudi njegova nekdanja žena, Cynthia Scurtis, in njuni hčerki, 17-letna Natasha in 13-letna Ella."Še naprej vsak dan spreminjaš življenje mojih hčera in imaš moje večno spoštovanje in občudovanje. Želim ti vesel rojstni dan, Cynthia!"

46-letni Alex je v objavo vključil tudi fotografije, na katerih je Cynthijin mož, nepremičninski posrednik iz Miamija Angel Nicolas, s katerim se je Scurtisova leta 2016 razveselila rojstva hčerke Camille.

"Vedno si bila čudovita mati in vzornica najinima fantastičnima hčerkama," je dejal Rodriguez. "Njune potrebe si vedno postavila na prvo mesto in jima pomagala, da sta postali močni mladi ženski."