Alex Rodriguez v Dominikanski republiki obiskal J. Lo

Alex Rodriguez je skočil na letalo in Jennifer Lopez obiskal v Dominikanski republiki, po tem, ko so se svetovni mediji razpisali o njunem razhodu.

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta bila zaročena dve leti.

V preteklem tednu so se pojavile govorice, da je par zaključil svojo skupno pot ter da se trenutno dogovarja o razdelitvi premoženja. Nekaj dni za tem sta se oglasila tudi sama in pojasnila, da trenutno "delata na stvareh, ki se tičejo njune zveze."

Novico o razhodu naj bi v kratkem povedala tudi otrokom, ki so del njune skupnosti. Jennifer ima iz zakona z Marcom Anthonyjem dvojčka MaxainEmme, medtem ko je Rodriguez oče dveh deklic,NatasheinElle, ki sta se rodili v zvezi z Cynthio Scurtis.