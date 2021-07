Alex Rodriguez z novo prijateljico za las zgrešil J.Lo

Alex in športna novinarka Melanie Collins pa sta zadnje dni v središču pozornosti, saj skupaj počitnikujeta. Fotografi so ju te dni ujeli med obiskom St. Tropeza. Oba sta se za to priložnost barvno uskladila in izbrala bela poletna oblačila. Nekdanji igralec bejzbola je nosil laneno srajco z gumbi, lahkotne hlače in sončna očala. Njegova nova prijateljica pa je nosila belo obleko, celoten videz pa je dopolnila s sandali, sončnaimi očali in torbico znamke Chanel. Portal Page Six med drugim poroča, da sta se zvezdnika mudila v prestižni modni trgovini Chanel, med Alexovim rojstnodnevnim potovanjem po Evropi pa sta si privoščila sladoled v kavarni Le Café de Paris.

Alex Rodriguez in Melanie Collins sta za las zgrešila J.Lo in Afflecka.

Alex Rodriguez in Melanie Collins sta se po slikoviti francoski rivieri sprehodila skupaj s country pevko Jessie James Decker in njenim možem, nekdanjim igralcem ameriškega nogometa Ericom Deckerjem, s katerima skupaj dopustujeta. Naj omenimo, da je prav Eric Decker tisti, ki je Alexu predstavil Melanie. Kot kaže, je druščina zelo uživala, fotografi pa so jih ujeli tudi na čolnu, kjer so vožnjo izkoristili za ustvarjanje spominov in s telefoni nizali foto utrinke.

Sicer sta Alex in Melanie govorice, da sta par, sprožila že na začetku meseca, ko so ju prvič ujeli skupaj v objektiv. Vir je za Page Six o njuni domnevni romanci povedal: "Prijatelja sta. On je na počitnicah, samski in uživa."