Alex v voščilo za hčerkin rojstni dan vključil tudi bivšo J.Lo

Alex Rodriguez je v rojstnodnevno videovoščilo vključil tudi svojo nekdanjo zaročenko Jennifer Lopez.

"13. Vau,"je zapisal nekdanji profesionalni igralec bejzbola, 45-letni Alex, in zraven objavil video, v katerega je združil stare fotografije najmlajše hčerkeElle. "Ta številka mi je skozi leta veliko pomenila (številka njegovega športnega dresa, op. a.), danes pa je še bolj posebna kot kdaj koli prej. Preprosto ne morem verjeti, da moja Ella Bella danes praznuje 13 let. Moja punčka je danes uradno postala najstnica!"

Nekdanji športnik je v nadaljevanju še neposredno nagovoril svojo najmlajšo hčerko in dejal, da ga vsak dan znova "osupne": "Si pametna, zrela, nadarjena, skrbna in zabavna," je ponosno zapisal Alex, ki ima poleg Elle še eno hčerko, 16-letno Natasho. "Tako sem ponosen na to mlado žensko, v katero se spreminjaš, in tako srečen in hvaležen, da sem tvoj oče. Zelo te imam rad. Vesel in čaroben 13. rojstni dan ti želim, srčica!"