Alexander Payne prejemnik častnega zlatega leoparda festivala v Locarnu

Kot so zapisali pri festivalu, si je scenarist in režiser Alexander Payne s svojimi filmi zagotovil mesto na ožjem seznamu filmskih ustvarjalcev, ki s svojimi deli definirajo ameriško kinematografijo 21. stoletja. Njegovi filmi so prejeli tri oskarje, tri nagrade bafta in osem zlatih globusov v različnih kategorijah. Med drugim podpisuje scenarij in režijo filmov Volitve (1999), About Schmidt (2002), Stranpota (2004), Nebraska (2013) in nazadnje Bartonova akademija (2023).

Payne se je rodil leta 1961 v Nebraski in študiral filmsko režijo na univerzi UCLA, kjer je njegovo študentsko delo pritegnilo pozornost Hollywooda. Leta 1996 je napisal in režiral politično obarvano komedijo Citizen Ruth z Lauro Dern v glavni vlogi, ki je po premieri na festivalu Sundance požela veliko odobravanja. Sledilo je sedem celovečernih filmov, ki jih odlikujejo elegantna zgradba, piker humor in izjemne tragikomične vloge priznanih igralcev, so še zapisali pri festivalu.

Umetniški direktor festivala Giona A. Nazzaro je Paynea označil kot "eruditskega avtorja z enciklopedičnim kinematografskim znanjem". "Obdarjen je z nezmotljivim občutkom za grenko-sladke plati človeške komedije in je filmski ustvarjalec z občutljivostjo, ki je hkrati prefinjeno klasična in sodobna," so njegove besede navedli v sporočilu za javnost.

Nazzaro je spomnil, da je Payne sodeloval z igralskimi imeni, kot so Jack Nicholson, George Clooney, Reese Witherspoon, Laura Dern, Matt Damon, Bruce Dern in Paul Giamatti. Kot so sporočili s festivala, bo Payne v Locarnu predstavil svoja filma Potomci in Nebraska ter sodeloval v pogovoru s festivalskim občinstvom.

Kritiško priznana igralka in filmska ustvarjalka Lucy Liu je v svoji tridesetletni karieri zaigrala v filmih, ki so po svetu skupaj prinesli več kot 3 milijarde evrov. S kultnimi vlogami v filmih Ubila bom Billa, Charliejevi angelčki, Chicago, Set It Up, Presence in Rdeči je na novo definirala, kaj pomeni biti vodilna ženska v Hollywoodu, so zapisali pri festivalu.

V Locarnu bo predstavila film Rosemead, ki ga je režiral Eric Lin. V njem je zaigrala v vlogi bolne ženske, ki tekmuje s časom, da bi zaščitila svojega sina pred njegovimi nasilnimi obsesijami. Ganljivo dramo so navdihnili resnični dogodki. Poleg tega, da je zaigrala v glavni vlogi, je Lucy Liu tudi producentka filma. Film bo na festivalu doživel mednarodno premiero.