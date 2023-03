Alexander Skarsgård potrdil, da je postal oče

Čeprav igralski par ni nikoli uradno potrdil zveze, pa je Tuva sedem mesecev, preden so ju s Skarsgårdom opazili v New Yorku, javnosti prvič pokazala nosečniški trebušček. Švedska igralka ima sicer iz prejšnje zveze z Nicolaiem Bjerrumom Lersbryggenom še 16-letno hčer Ello .

Govorice, da sta se 46-letnik in njegovo dekle Tuva Novotny razveselila naraščaja, so se prvič pojavile novembra, ko so ju na sprehodu po New Yorku opazili z otroškim vozičkom. 43-letnica je pred seboj potiskala voziček, igralec pa je v naročju nosil otroka, zavitega v toplo odejo.

Zvezdnik serije Majhne laži je leta 2013 dejal, da je bil njegov oče Stellan Skarsgård tisti, ki je spremenil njegov pogled na očetovstvo: "Želim si premagati svojega očeta. On ima osem otrok, zato moram čim prej tudi jaz dobiti kakšnega. Moj oče ima 65 let in ima štiriletnega otroka. Otroke je dobil v 70., 80., 90., v 2000 in 2010. Šest otrok ima z mojo mamo in dva z novo ženo."

46-letni zvezdnik se je pred Novatnyjevo sestajal z nekaj hollywoodskimi zvezdnicami, med njimi tudi z Alexo Chung, Kate Bosworth, Amando Seyfriend in Evan Rachel Wood.