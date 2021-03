Alexander Wang po obtožbah o spolnem nadlegovanju priznal neprimerno obnašanje

Ameriški modni oblikovalec je po tem, ko so se v javnosti pojavile obtožbe, da je nekatere manekene na zabavah otipaval in celo omamljal ter jih kasneje zlorabil, zanikal govorice. V daljšem zapisu je sicer priznal, da se je v preteklosti neprimerno obnašal, in dejal, da podpira vse, ki so se o tovrstnih incidentih odločili spregovoriti.

Več kot tri mesece po tem, ko so modnega oblikovalca Alexandra Wangadoletele obtožbe o spolnem nadlegovanju, se je odzval tudi sam in v svoji izjavi priznal, da se je obnašal na način, ki je nekatere prizadel, s tem pa jim je tudi prizadejal bolečino. "Številni posamezniki so spregovorili in nanizali trditve, ki me bremenijo težavnega obnašanja v preteklosti," je svoj zapis na družbenih omrežjih pričel ob dnevu žena in nadaljeval:"Podpiram, da so se opogumili, pazljivo sem poslušal, kaj imajo za povedati."

Alexander Wang se je odzval na družbenih omrežjih. FOTO: Profimedia

Wang je dejal, da se zaveda, kako težko je deliti tovrstne zgodbe, in se obenem na nek način opravičil: "Žal mi je, da sem se obnašal na način, ki je ljudem povzročil bolečino. Čeprav se ne strinjam z nekaterimi podrobnostmi, ki govorijo o osebnih interakcijah, bom v prihodnje svoj vpliv uporabil za spodbujanje ljudi k temu, da prepoznajo škodljivo obnašanje." Dodal je, da so smisel življenja učenje in rast ter spoznanje, da zmoreš ravnati bolje v dani situaciji. Alexander kljub temu zanika vse obtožbe, ki so jih v preteklih mesecih nanizale nekatere anonimne žrtve. Na zadnji dan decembra je v izjavi za javnost povedal:"V preteklih dneh sem bil del grotesknih in neresničnih obsodb. Objavljene so bile na različnih profilih na družbenih omrežjih, torej je njihov vir anonimen, obtožbe pa so podane z ničnimi dokazi ter odsotnostjo preverjanja dejstev." 11. decembra 2020 je modelOwen Mooney na TikToku objavil video, v katerem je dejal, da ga je spolno zlorabil "zelo znan modni oblikovalec," do incidenta pa naj bi prišlo leta 2017 v New Yorku.

Mooney v videu trdi, da ga je Alexander Wang v nabito polnem klubu neprimerno otipaval:"V nekem trenutku sem bil sam in ta moški poleg mene je očitno izkoristil to, da se nihče ni mogel premakniti, in se me je kar začel dotikati – najprej po nogi, nato po mednožju. Otrpnil sem, ker sem bil v šoku. Pogledal sem na levo in videl tega znanega oblikovalca. Nisem mogel verjeti, kaj počne. To me je še bolj šokiralo."Kasneje je kreatorja v enem od posnetkov označil tudi za spolnega predatorja, ki ga je treba končno razkriti.