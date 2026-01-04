Naslovnica
Ali Angelina Jolie zapušča Ameriko?

Los Angeles, 04. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Angelina Jolie

Angelina Jolie je na drugi dan novega leta obiskala egiptovski del Rafe in se z ameriškim delegatom odpravila v Gazo, kjer se je srečala z vozniki humanitarne pomoči, pa tudi s poškodovanimi Palestinci, ki so v Egiptu deležni oskrbe. Zvezdnica, ki se vse več mudi po tujini, naj bo to zaradi dela ali dobrodelnosti, bo po vrnitvi iz vojnega območja počasi morala sprejeti odločitev, kje živeti.

Filmska zvezdnica Angelina Jolie po poročanju portala PageSix zapušča Hollywood. 50-letna igralka, režiserka in humanitarka je na tržišče dala svoje losangeleško domovanje in hitro požela zanimanje potencialnih kupcev.

Angelina Jolie
Angelina Jolie
FOTO: Profimedia

Zakaj igralka, ki svoj čas zadnje obdobje preživlja med New Yorkom in drugim domovanjem v Kambodži, kjer ima tudi tamkajšnje državljanstvo, prodaja svoj losangeleški dom? Po besedah igralca Jaeja Benjamina, ki Angelino pozna že dve desetletji, si zvezdnica želi mirnejšega življenja, odmaknjenega od drame. "Želi se ukvarjati s stvarmi, ki osrečujejo njeno srce, dušo in strasti. Je čudovita, talentirana in radodarna ženska."

Večina drame, od katere želi igralka pobegniti, je povezana z njenim nekdanjim soprogom Bradom Pittom in njunimi pravnimi bitkami. Jolie je v preteklosti že izrazila željo o odhodu iz mesta angelov. Poudarila je, da bo v mestu ostala vse do trenutka, ko vsi njeni otroci dopolnijo 18 let - to pa se bo zgodilo julija letos, ko bosta svečko na torti upihnila najmlajša potomca, dvojčka Knox in Vivienne.

Reviji The Hollywood Reporter je pred dvema letoma dejala: "Tukaj sem, ker moram biti zaradi svoje ločitve. V trenutku, ko bosta dopolnila 18 let, bom lahko odšla. Želela sem, da sta blizu očetu, ki je le pet minut stran."

Spomnimo, zvezdnica je od leta 2016 glavna skrbnica vseh otrok, nekateri od njih pa so se odločili celo za opustitev očetovega priimka. "Glede na to, kar je prestala z Bradom, ker sta bila celo življenje v središču pozornosti, je edini način za odmor ta, da se umakneš. Težko je biti v mestu, kjer ne moreš niti obrniti glave in videti nekoga, ki ga ne poznaš," je za PageSix še povedal Jae Benjamin.

Kam se bo zvezdnica preselila, zaenkrat ni znano. Javnost predvideva, da so med možnimi lokacijami prav Kambodža, za katero je v preteklosti večkrat dejala, da si želi več časa preživeti tam. Med potencialnimi lokacijami je tudi Evropa, natančneje London ali Pariz.

Angelina Jolie Los Angeles Amerika dom zapušča

V novo leto s krznenim plaščem in kopalkami

