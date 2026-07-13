Ali beneškemu bienalu zaradi ruskega paviljona grozi izguba sredstev?

"Komisija agenciji EACEA uradno priporoča, naj prekine financiranje beneškega bienala v višini dveh milijonov evrov (2,2 milijona dolarjev)," je na družbenem omrežju X zapisala Henna Virkkunen. V nadaljevanju je izvršna podpredsednica Evropske komisije še dodala, da bi kultura v Evropi, financirana z denarjem davkoplačevalcev, morala spodbujati in varovati demokratične vrednote. "Te vrednote v današnji Rusiji niso spoštovane," je še prepričana.

Izvršna podpredsednica Evropske komisije Henna Virkkunen FOTO: Profimedia

Ruski umetniki na beneškem bienalu, ki se je uveljavil kot ena največjih svetovnih umetniških razstav z več kot stoletno tradicijo in ki poteka vsaki dve leti, letos ponovno sodelujejo prvič po tem, ko je Rusija 24. februarja 2022 sprožila obsežno invazijo na Ukrajino. Letos se Rusija predstavlja z razstavo The Tree is Rooted in the Sky. Leta 2022 so ruski umetniki, ki naj bi sodelovali na razstavi, v znak protesta proti vojni spontano odpovedali svoje sodelovanje, leta 2024 pa je Moskva uporabo paviljona dovolila Boliviji.

Beneški Bienale FOTO: Profimedia

Zaradi sodelovanja Rusije je na letošnjem bienalu že pred odprtjem umetniške razstave prišlo do nesporazumov. Med drugim je odstopila mednarodna žirija, ki je opozorila, da ne bo obravnavala držav, katerih voditelji se na Mednarodnem kazenskem sodišču soočajo z obtožbami zločinov proti človeštvu. Po poročanju tujih medijev je po prejšnjih informacijah iz Bruslja Evropska komisija fundaciji beneškega bienala za obdobje treh let zagotovila skupno dva milijona evrov za podporo filmskim producentom in sodobnim tehnologijam.

V Benetkah so 61. mednarodni umetnostni bienale za splošno javnost odprli 9. maja. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v beneškem Arzenalu in Vrtovih ter drugih lokacijah mesta v laguni odprta do 22. novembra.