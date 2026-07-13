Ali beneškemu bienalu zaradi ruskega paviljona grozi izguba sredstev?

"Komisija agenciji EACEA uradno priporoča, naj prekine financiranje beneškega bienala v višini dveh milijonov evrov (2,2 milijona dolarjev)," je na družbenem omrežju X zapisala Henna Virkkunen. V nadaljevanju je izvršna podpredsednica Evropske komisije še dodala, da bi kultura v Evropi, financirana z denarjem davkoplačevalcev, morala spodbujati in varovati demokratične vrednote. "Te vrednote v današnji Rusiji niso spoštovane," je še prepričana.
Ruski umetniki na beneškem bienalu, ki se je uveljavil kot ena največjih svetovnih umetniških razstav z več kot stoletno tradicijo in ki poteka vsaki dve leti, letos ponovno sodelujejo prvič po tem, ko je Rusija 24. februarja 2022 sprožila obsežno invazijo na Ukrajino. Letos se Rusija predstavlja z razstavo The Tree is Rooted in the Sky. Leta 2022 so ruski umetniki, ki naj bi sodelovali na razstavi, v znak protesta proti vojni spontano odpovedali svoje sodelovanje, leta 2024 pa je Moskva uporabo paviljona dovolila Boliviji.
Zaradi sodelovanja Rusije je na letošnjem bienalu že pred odprtjem umetniške razstave prišlo do nesporazumov. Med drugim je odstopila mednarodna žirija, ki je opozorila, da ne bo obravnavala držav, katerih voditelji se na Mednarodnem kazenskem sodišču soočajo z obtožbami zločinov proti človeštvu. Po poročanju tujih medijev je po prejšnjih informacijah iz Bruslja Evropska komisija fundaciji beneškega bienala za obdobje treh let zagotovila skupno dva milijona evrov za podporo filmskim producentom in sodobnim tehnologijam.
V Benetkah so 61. mednarodni umetnostni bienale za splošno javnost odprli 9. maja. Najpomembnejša razstava sodobne umetnosti bo v beneškem Arzenalu in Vrtovih ter drugih lokacijah mesta v laguni odprta do 22. novembra.
Beneški bienale je ena najstarejših in najprestižnejših mednarodnih umetniških razstav na svetu, ki se v Benetkah odvija že od leta 1895. Razstava deluje kot osrednje stičišče sodobne umetnosti, kjer države v svojih nacionalnih paviljonih predstavljajo najpomembnejše dosežke svojih umetnikov. Dogodek ima ogromen vpliv na globalni umetniški trg, saj postavlja trende, odkriva nove talente in služi kot forum za razpravo o aktualnih družbenih ter političnih temah skozi prizmo vizualne umetnosti.
EACEA je agencija Evropske komisije, s sedežem v Bruslju, ki je odgovorna za upravljanje financiranja in izvajanje programov Evropske unije na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine, športa in kulture. Agencija skrbi za to, da se proračunska sredstva EU porabljajo transparentno in učinkovito za projekte, ki spodbujajo evropsko sodelovanje, mobilnost ter izmenjavo znanja in kulturnih vsebin med državami članicami.
Zločini proti človeštvu so opredeljeni kot huda kazniva dejanja, kot so umor, zasužnjevanje, deportacija, mučenje ali preganjanje, ki so storjena kot del razširjenega ali sistematičnega napada na civilno prebivalstvo. Mednarodno kazensko sodišče (ICC) s sedežem v Haagu je institucija, ki preiskuje in preganja posameznike, odgovorne za te najhujše mednarodne zločine, kadar nacionalni pravni sistemi tega ne zmorejo ali nočejo storiti.
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