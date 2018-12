Ali J.Lo zaradi objavljene fotografije grozi tožba?

Po poročanju številnih tujih medijev naj bi se nad Jennifer Lopez zgrnili temni oblaki večtisoč dolarjev vredne tožbe, tožil pa naj bi jo fotograf Michael Stewart . Latino diva je na svojem Instagramu med objavljenimi zgodbami nedavno delila fotografijo, katere avtor je bil Michael in ki je nastala junija letos. To naj bi storila brez njegove vednosti ali dovoljenja, zato naj bi ji grozila tožba v višini več kot 130.000 evrov.

Na fotografiji je bila Jennifer ujeta med sprehodom po New Yorku, oblečena pa je bila v elegantne bele hlače, pisano srajco, za piko na i pa je poskrbela z modnimi sončnimi očali in pričesko, speto tesno zadaj. Stewart je fotografijo delil na svojem uradnem Instagram profilu ter ji dodal svoj žig, s čimer jo je zaščitil pred krajo avtorskih pravic. Potem ko je opazil, da je J.Lo prek svojega profila delila njegovo fotografijo in poleg zapisala: ''Danes je bil dober dan,'' se s tem ni strinjal in se je odločil ukrepati.

J.Lo se na domnevne obtožbe še ni uradno odzvala.