Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Ali je Al Pacino znova skupaj z več kot 50 let mlajšo materjo svojega sina?

Los Angeles, 18. 01. 2026 12.14 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
E.K.
Al Pacino in Noor Alfallah

Nekdanje dekle Al Pacina že dobro leto žanje ogromno zanimanja s svojim zasebnim življenjem. Kmalu zatem, ko se je razšla z zvezdnikom in očetom svojega otroka, je bila namreč večkrat ujeta v družbi priljubljenega, 38 let starejšega komika Billa Maherja. Nazadnje sta bila skupaj opažena pred dvema mesecema, sedaj pa so filmsko producentko zopet opazili v družbi 53 let starejšega Al Pacina, kar je med njegovimi oboževalci sprožilo val zanimanja o njunem razmerju. Se je igralec pobotal z materjo svojega dvoletnega sina?

Al Pacino je bil s svojo nekdanjo izbranko Noor Alfallah opažen na večerji v Los Angelesu. Zvezdnik je s svojim prihodom takoj požel ogromno zanimanja, prav tako pa sta ponovno sprožila govorice o njuni romanci. Do opažanja je prišlo nekaj mesecev po tem, ko je Alfallah, ki se je junija 2023 z igralcem razveselila rojstva sina Romana, podala skrivnostno izjavo o svojem odnosu z 85-letnim zvezdnikom.

Noor Alfallah in Al Pacino
Noor Alfallah in Al Pacino
FOTO: Profimedia

Ko je fotograf TMZ vprašal 32-letnico, kako je s sinčkom, je ta odgovorila: "Zdaj je star 2 leti. Postaja velik!" Fotograf se je nato dotaknil tudi njenega razmerja z zvezdnikom. "Kaj se dogaja? Sta spet skupaj? Sta uradno skupaj?" Filmska producentka se je na videz izognila vprašanju in vzkliknila: "Vsak dan sva skupaj! Kdo si ne želi biti skupaj z njim? On je najbolj kul tip."

Al Pacino je z 53 let mlajšo Noor začel hoditi leta 2020, tri leta kasneje pa sta se razveselila rojstva potomca. Oktobra 2024 sta se nato razšla, ponosno mamico pa so kmalu zatem opazili, kako se druži s TV-voditeljem Billom Maherjem, ki je od nje prav tako starejši nekaj desetletij."Al in Noor sta zelo dobra prijatelja že leta in skupaj vzgajata sina Romana," je tedaj povedal njun predstavnik za revijo People. Nazadnje sta bila skupaj opažena pred dvema mesecema.

Preberi še Nekdanje dekle Al Pacina ponovno v družbi 38 let starejšega: 'Sva samo prijatelja'

Pacino ima iz nekdanjega razmerja z Jan Tarrant tudi 35-letno hči Julie ter 24-letna dvojčka Olivio in Antona, ki se ju je razveselil v razmerju z nekdanjo Beverly D'Angelo.

Al Pacino Noor Alfallah razmerje otrok

Messi z ženo navdušil oboževalce z vročimi fotografijami

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
daedryk
18. 01. 2026 12.39
najmanj pet let je se pred mano torej. ok si vzamem se 20 let samote zaradi legislativnih komplikacij. ne
Odgovori
0 0
kekyooo
18. 01. 2026 12.32
Car. Vsak dec bi če bi lahko pri 80 imel 30 letnico
Odgovori
+0
1 1
Professor
18. 01. 2026 12.31
Pa dobr, 50 let ni ne vem kakšna razlika..
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Znane Slovenke premagale enourni izziv
Znane Slovenke premagale enourni izziv
vizita
Portal
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
cekin
Portal
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
To je najbolj umazano mesto na letalu
To je najbolj umazano mesto na letalu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450