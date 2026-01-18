Ali je Al Pacino znova skupaj z več kot 50 let mlajšo materjo svojega sina?

Al Pacino je bil s svojo nekdanjo izbranko Noor Alfallah opažen na večerji v Los Angelesu. Zvezdnik je s svojim prihodom takoj požel ogromno zanimanja, prav tako pa sta ponovno sprožila govorice o njuni romanci. Do opažanja je prišlo nekaj mesecev po tem, ko je Alfallah, ki se je junija 2023 z igralcem razveselila rojstva sina Romana , podala skrivnostno izjavo o svojem odnosu z 85-letnim zvezdnikom.

Ko je fotograf TMZ vprašal 32-letnico, kako je s sinčkom, je ta odgovorila: "Zdaj je star 2 leti. Postaja velik!" Fotograf se je nato dotaknil tudi njenega razmerja z zvezdnikom. "Kaj se dogaja? Sta spet skupaj? Sta uradno skupaj?" Filmska producentka se je na videz izognila vprašanju in vzkliknila: "Vsak dan sva skupaj! Kdo si ne želi biti skupaj z njim? On je najbolj kul tip."

Al Pacino je z 53 let mlajšo Noor začel hoditi leta 2020, tri leta kasneje pa sta se razveselila rojstva potomca. Oktobra 2024 sta se nato razšla, ponosno mamico pa so kmalu zatem opazili, kako se druži s TV-voditeljem Billom Maherjem, ki je od nje prav tako starejši nekaj desetletij."Al in Noor sta zelo dobra prijatelja že leta in skupaj vzgajata sina Romana," je tedaj povedal njun predstavnik za revijo People. Nazadnje sta bila skupaj opažena pred dvema mesecema.