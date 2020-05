Ali je Jennifer na nagradah SAG nosila Bradov zaročni prstan?

Je to prstan, ki ji ga je Brad dal leta 1999?

Fotografije ponovnega snidenja Brada Pitta in Jennifer Aniston so januarja zavzele internet in navdušile oboževalce nekdanjega zvezdniškega para. Zdaj, skoraj štiri mesece kasneje, je britanski Mirror opazil podrobnost, ob katero se takrat ni nihče obregnil. V trenutku, ko je Jennifer naletela na nekdanjega moža, naj bi nosila prstan, ki je v njuni skupni zgodovini zaznamoval lep trenutek.

To naj bi bil prstan, vreden skoraj 400 tisoč evrov, ki ga je Brad svojemu takratnemu dekletu Jennifer podaril ob zaroki leta 1999 v Las Vegasu. Igralka je prstan obdržala kljub ločitvi leta 2005 in ga kot modni dodatek nosila 21 let po zaroki.