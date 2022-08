Ali je Lizzo na MTV-jevi podelitvi odgovorila na žaljive komentarje?

"Ne bom rekla ničesar," je v nedeljo na podelitvi MTV Video Music Awards dejala Lizzo in dodala, da je najboljše maščevanje za žaljive komentarje, ki jih je o njej izrekel komik Aries Spears, prav njen uspeh. Ob prejemu nagrade za video pesem About Damn Time se je zahvalila svojim sledilcem, nato pa se je odzvala še na vse kritike, ki jih je v zadnjem času slišala na svoj račun zaradi postave.

34-letna pevka je že večkrat javno spregovorila o svojem telesu. Zvezdnica, ki je tudi glasna zagovornica pozitivne samopodobe, svoje sledilce in oboževalce spodbuja, da se sprejemajo ne glede na to, kakšni so.

Prav to je dokazala tudi s svojo reakcijo na podelitvi MTV VMA, kjer je najprej izkazala hvaležnost svojim oboževalcem za podporo in ljubezen, ki ji jo dajejo, nato pa je odgovorila še na kritike. Sprva je dejala, da na zlobne komentarje ne bo rekla ničesar, a je nato vseeno odgovorila v svojem slogu. "Sprašujejo se, Lizzo, zakaj ne udariš nazaj? Zato, ker zmagujem!" je odločno povedala in požela aplavz. "Zmagujem in največje maščevanje je moj uspeh." S temi besedami je Lizzo odgovorila na kritike komika Ariesa Spearsa, ki je v intervjuju za The Art of Dialogue dejal, da ima pevka sicer zelo lep obraz, a da preveč razkazuje svoje telo. "Ženska, ki je zgrajena kot krožnik pire krompirja, je v težavah," je povedal. Istočasno je sebe pohvalil, da čeprav ni v najboljši formi, je vseeno čeden, zabaven in samozavesten ter spodobnega videza, da pritegne nasprotni spol.

icon-expand Pevka se s kritikami na svoj račun spopada že več let. FOTO: AP

Pevka se sicer s kritikami na svoj račun spopada že več let. Tako je že nekajkrat jasno povedala, da jo moti, da ljudje domnevajo, da imajo tisti z večjim telesom samodejno zdravstvene težave. "Zdravje ni odvisno samo od tega, kako izgledate navzven," pravi. "Kar me resnično moti, so 'zdravniki' v komentarjih, ki navijajo, da shujšamo. Ne. Kaj pa, če sem samo debela? Kaj, če je to samo moje telo?" je povedala marca 2021. Obregnila se je tudi ob dejstvo, da telesa niso oblikovana tako, da bodo vitka po nekaj kupljenih 'trening' paketih.