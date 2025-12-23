Naslovnica
Ali je lutka Barbie v resnici ponaredek?

Los Angeles, 23. 12. 2025 18.20 pred 59 minutami 2 min branja 6

Avtor:
E.M.
Barbie

Vse odkar se je leta 1959 prvič pojavila na policah, Barbie velja za ikonično lutko, ki je več kot le otroška igrača. Toda nova knjiga avtorice Tarpley Hitt z naslovom Barbieland: The Unauthorized History ponuja presenetljivo novo perspektivo. "Mattel je leta prikrival zgodbo o Barbie."

Po pisanju avtorice naj bi bila lutka pravzaprav "ponaredek, katerega izvor in kasnejšo produkcijo zaznamujejo obtožbe o kraji in korporativnem vohunjenju." Zgodba o Barbie sicer govori o tem, kako je podjetnica Ruth Handler z možem ustanovila Mattel, leta 1959 pa lansirala lutko Barbie, poimenovano po svoji hčerki Barbari. Vendar avtorica v novi knjigi trdi, da Barbie ni bila prva punčka za odrasle in da je na zgodbo o njenem izvoru bolj vplivala nemška igrača z imenom Bild Lilli.

Barbie
Barbie
FOTO: Profimedia

Bild Lilli je sprva obstajala kot strip v nemškem tabloidu Bild. Bila je daleč od vzornice. Opisana je bila namreč kot nerodna, neumna iskalka zlata, katere norčije so jo pripeljale v težave. Lilli je leta 1955 postala punčka in se je prodajala po vsej Evropi, do leta 1958 pa je lik celo dobil igrani film. Desetletja po tem, ko je Barbie prišla na trg, piše Hitt, je Ruth Handler priznala, da je nemško lutko videla leta 1956 v Švici, vendar je povedala, da je o ideji za punčko za odrasle razmišljala že prej.

Avtorica v novi knjigi sicer trdi, da je Jack Ryan, nekdanji raketni konstruktor, ki je postal inženir pri Mattelu, odpotoval na Japonsko, da bi obiskal nekaj tovarn, Ruth Handler pa mu je v aktovko skrila lutko Lilli in ga prosila: "Poskusi, če lahko to kopiraš." Podjetje Mattel se na trditve nove knjige še ni odzvalo.

Barbie knjiga zgodovina skrivnost

Dua Lipa v kopalkah za 500 evrov

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
špaget
23. 12. 2025 19.19
Od kdaj naj bi bila Barbie za odrasle? Celoten članek je strojno preveden, izraz 'punčka za odrasle' ima precej drugačno konotacijo kot izvirni angleški izraz. Prav tako je 'kopalka zlata' čist drugačen pomen kot gold digger. Je zlatarka bolj primeren izraz, še bolj pa kešp*.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
23. 12. 2025 18.50
Ali je Janša Slovenec?
Odgovori
0 0
myomy
23. 12. 2025 18.58
Ni. Ima pa slovensko državljanstvo.
Odgovori
0 0
enapi
23. 12. 2025 18.50
Ženska čudno gleda, če bi strošek večerje delila 50/50. Ob ločitvi pa dobi širok nasmešek.
Odgovori
+2
2 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
23. 12. 2025 18.38
Koga to briga?!?! Wtf…. 🤣🤣🤣🤣😂😂
Odgovori
+2
2 0
JackRussell
23. 12. 2025 18.31
Najdražja Barbie je ločen aBarbie, ker zraven dobiš še hišo od Kena, pa avto od Kena pa konja od Kena ...
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
