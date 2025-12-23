Ali je lutka Barbie v resnici ponaredek?

Po pisanju avtorice naj bi bila lutka pravzaprav "ponaredek, katerega izvor in kasnejšo produkcijo zaznamujejo obtožbe o kraji in korporativnem vohunjenju." Zgodba o Barbie sicer govori o tem, kako je podjetnica Ruth Handler z možem ustanovila Mattel, leta 1959 pa lansirala lutko Barbie, poimenovano po svoji hčerki Barbari. Vendar avtorica v novi knjigi trdi, da Barbie ni bila prva punčka za odrasle in da je na zgodbo o njenem izvoru bolj vplivala nemška igrača z imenom Bild Lilli.

Bild Lilli je sprva obstajala kot strip v nemškem tabloidu Bild. Bila je daleč od vzornice. Opisana je bila namreč kot nerodna, neumna iskalka zlata, katere norčije so jo pripeljale v težave. Lilli je leta 1955 postala punčka in se je prodajala po vsej Evropi, do leta 1958 pa je lik celo dobil igrani film. Desetletja po tem, ko je Barbie prišla na trg, piše Hitt, je Ruth Handler priznala, da je nemško lutko videla leta 1956 v Švici, vendar je povedala, da je o ideji za punčko za odrasle razmišljala že prej.

Avtorica v novi knjigi sicer trdi, da je Jack Ryan, nekdanji raketni konstruktor, ki je postal inženir pri Mattelu, odpotoval na Japonsko, da bi obiskal nekaj tovarn, Ruth Handler pa mu je v aktovko skrila lutko Lilli in ga prosila: "Poskusi, če lahko to kopiraš." Podjetje Mattel se na trditve nove knjige še ni odzvalo.